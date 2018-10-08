В Apple создали софтверную блокировку, которая должна положить конец ремонту компьютеров в неавторизованных сервисах. Новые компьютеры содержат механизм, который будет лишать их работоспособности при попытке неофициального ремонта. Однако этот механизм пока неактивен.

В распоряжении редакции Motherboard оказался документ, который Apple передала в авторизованные сервисы в конце сентября. В нем речь идет о новых компьютерах Apple с чипом T2, а именно iMac Pro и MacBook Pro 2018 года.

Софтверный замок может активироваться при любой попытке ремонта, включая замену дисплея ноутбука, центральной платы, топкейса (клавиатуры и тачпада) и панели Touch ID. На iMac Pro блокировка произойдет при замене флеш-памяти или материнской платы.

Чтобы этого не произошло, нужно запустить утилиту AST 2 System Configuration suite, которая будет в распоряжении официальных сервисов, только тогда «ремонт будет полностью завершен», говорится в документе. Эта утилита проверяет, правильно ли работает компьютер, причем не только софт, но и железо: блоки питания, дисплей, оперативную память, систему охлаждения. Для ее запуска нужно обязательно подключиться к облачному серверу Apple’s Global Service Exchange (GSX), который требует входа через учетную запись авторизованного сотрудника.

Если компьютер «брикнулся» от неавторизованного ремонта, чтобы он снова заработал, его придется отнести в Apple Store, либо в авторизованный сервисный центр, где и запустят Apple Service Toolkit 2.

Как выяснили сотрудники iFixit, нововведение пока не вступило в силу. Они специально купили новый Macbook Pro 2018 13″ c тачбаром, разобрали и поменяли дисплей, затем обновили систему до Mojave и поменяли материнскую плату. Ни одно из этих действий не привело к блокировке.

В Apple пока не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию.

Похожий механизм уже работает в последний моделях iPhone: при замене кнопки «Домой», функция Touch ID не будет работать до тех пор, пока телефон не пройдет калибровку на так называемой Horizon Machine. Дело в том, что в последних моделях iPhone кнопка Touch ID привязана к чипу A7, так что чип не «узнает» новую кнопку без специальной настройки.

Заглавное фото — iFixit