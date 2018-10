Члены команды этичных хакеров Google Project Zero обнаружили уязвимость в мессенджере WhatsApp, которая срабатывает при ответе на видеозвонок и позволяет злоумышленнику получить контроль над мобильным телефоном жертвы.

Во время видеовызова жертва получает неправильный пакет RTP, что и приводит к ошибке и сбою в работе мобильного приложения. Натали Сильванович опубликовала подробности этой уязвимости и способ ее использования для атак. В ее докладе говорится о проблеме повреждения памяти, которая делает возможным эксплуатацию этого бага.

О том, что эта уязвимость допускает взлом через видеовызов, говорит другой представитель Google Project Zero, Тэвис Орманди.

This is a big deal. Just answering a call from an attacker could completely compromise WhatsApp. https://t.co/vjHuWt8JYa

— Tavis Ormandy (@taviso) October 9, 2018