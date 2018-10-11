В открытый доступ утекла противоречивая внутренняя презентация Google, посвященная вопросам цензуры и свободы слова. Она показывает, насколько непростыми являются эти вопросы для компании, имеющей немалую власть над информацией в интернете.

Презентация попала в руки Breibart News и была опубликована целиком. Она называется «Хороший цензор» и представляет собой находки и открытия, полученные из разнообразных материалов, в частности интервью с журналистами, академиками, критиками искусства и культуры. В первом слайде указана цель презентации —

«убедить мир в том, что Google ограждает пользователей от вредного поведения, в то же время поддерживая свободу слова».

Просматривая презентацию, можно заглянуть в самое сердце морально-этической внутренней борьбы Google. Авторы презентации задаются вопросом, можно ли не допускать негативных аспектов свободы слова, таких как угрозы насилия, поддельные новости, боты, троллинг, пропаганда или влияние на политические выборы, при этом создавая платформу, где каждый может высказаться.

Авторы презентации не отрицают, что «цензура дает компаниям и правительствам инструменты для ограничения свободы людей», но также они признают, что такие крупные платформы как Youtube и Google отвечают за контент, который они распространяют, поскольку неоднократно случалось так, что ни правительства стран, ни технологические компании не могли справиться со злоумышленниками в интернете.

В качестве одного из примеров негативного контента упоминается даже Логан Пол и его печально известный ролик про лес самоубийств в Японии. Также в документе есть информация о том, что за последние два года утроилось количество правительственных запросов на блокирование определенного контента, в основном роликов на Youtube.

В заключении есть рассуждения о противоречивой позиции, в которой находятся такие компании как Google, Twitter и Facebook, им приходится проявлять твердость и держать тонкий баланс между цензурой и свободой речи — хотя вряд ли существует «правильная степень цензуры», которая устроит всех. «Интернет – говорится в презентации, — создавался на основании утопических принципов свободы слова».

И, хотя в документе речь идет о цензуре, в нем не упоминается Китай, его социальный авторитаризм и цензура, а также секретный проект Dragonfly, поисковик и новостной портал для Китая, над которым по слухам работают в Google.

В ответ на информацию об утечке представитель Google пояснил изданию The Verge, что в презентации не стоит усматривать официальную позицию компании, это скорее исследование мнения пользователей о таких важных вопросах. Также он отметил, что Google выступает за свободное выражение идей, и даже вводя правила управления контентом, придерживается политического нейтралитета, ни в коем случае не давая предпочтение какой-то одной идеологии.