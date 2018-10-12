Новый баг под кодовым номером CVE-2018-8495 обнаружил исследователь безопасности Абдулрахман Аль-Кабанди из Кувейта. Злоумышленник может удаленно выполнять любые действия с правами пользователя, залогиненного в момент атаки.

Исследователь для примера создал код, который злоумышленник мог бы использовать, чтобы получить доступ к удаленному компьютеру через браузер Microsoft Edge. При этом Аль-Кабанди для демонстрации уязвимости использует только HTML и JavaScript, так что малварь можно захостить на любом сайте.

Чтобы воспользоваться этой уязвимостью, злоумышленник может создать специальный сайт и убедить жертву зайти на него с помощью браузера Edge, а затем произвести определенное действие, чтобы дать ход вредоносной программе. Аль-Кабанди предложил код PoC, которому от пользователя требуется лишь одно нажатие клавиши Enter — после этого будет выполнен скрипт на Visual Basic.

В примере, приведенном исследователем, удаленно запустится всего лишь приложение «Калькулятор», но кто-то мог бы модифицировать его так, чтобы пользователь позволил незаметно скачать и запустить малварь.

Исследователь проинформировал Microsoft об этом баге через Zero Day Initiative и патч для него уже вошел в очередной пакет обновлений Windows. Убедившись, что уязвимость закрыта, Аль-Кабанди описал все подробности в своем блоге и приложил видео, показывающее, как пользователь открывает сайт, нажимает Enter, и у него запускается калькулятор.