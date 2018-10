Новость, которую мы ждали: объявлен ключевой докладчик конференции ZeroNights 2018! Им станет основатель must-attend конференции для всех хакеров Hack in the Box Диллон @L33tdawg Каннабхиран.

Где и когда? ZeroNights 2018

Место: Россия, Санкт-Петербург, А2 Green Concert

Дата: 20-21 ноября 2018 CFP

Открытие CFP: 1 августа 2018

Закрытие CFP: 20 октября 2018 Сайт конференции: 2018.zeronights.ru

Своеобразность сферы ИБ, ярко выделяющейся среди прочих, может сравниться лишь с неординарностью мероприятий для ИБ-специалистов, количество которых непрерывно растет.

Сегодня каждый может выбрать конференцию себе по душе. От безумного Defcon до по-семейному гостеприимного CCC (Chaos Communication Congress). От серьезных, чопорных азиатских конференций до непринужденной и легкой Ekoparty. Все это приводит к тому, что определение «конференция по информационной безопасности» понимается ИБ-сообществом абсолютно по-разному.

Конференции давно перестали быть встречами единомышленников, делящихся своими находками, а превратились в площадки, на которых собирается хакерская элита, чтобы продемонстрировать свои навыки, найти работодателя или даже продать очередной 0-day.

Вместе с Диллоном Каннабхираном на его выступлении «Harder, Faster, Better, Stronger: The (Re)Evolution of the Hacker Con» представим, как видели современные хакерские конференции в прошлом, и подумаем о том, чего ждать от будущего.

Напоминаем, что в этом году юбилейная конференция 2^3 ZeroNights пройдет 20-21 ноября в клубе А2, Санкт-Петербург. Новая локация — новый формат конференции.

Один зал — один трек. Доклады основной программы от рок-звезд ИБ вы услышите с главной сцены клуба, на которой ранее выступали Limp Bizkit, Smashing Pumkins, Fall Out Boy, New Order, а образовательные и интерактивные секции пройдут в отдельном зале. В программе конференции: безопасность web (WebVillage) и hardware (HardwareZone). Главное в выступлениях — это идея, мысль и знание, что отлично выразят теги, а не привычные названия секций.

Кроме того, в этом году запущена новая система CFP, с ней вы можете ознакомиться на сайте. При необходимости оргкомитет поможет докладчикам подготовить самое хардкорное выступление! Не пропусти дедлайн подачи заявок — 20 октября 2018 года.