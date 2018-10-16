Многие наверняка хорошо помнят без преувеличения легендарный медиаплеер Winamp, который стоял практически на каждом компьютере в конце 90-х и начале «нулевых». Увы, последние годы нельзя назвать сколь-нибудь успешными для медиаплеера, который не обновлялся с 2013 года и, по сути, считался «мертвым».

Напомню, что компанию Nullsoft, исходно создавшую Winamp, еще в 1999 году приобрела AOL, которая и поддерживала плеер на протяжении долгих лет. Затем, в 2013 году, разработку программы, уже растерявшей немалую долю своей популярности, решили прекратить, сайт Winamp.com закрылся, а права на Winamp в 2014 году выкупила бельгийская компания Radionomy Group, занимающаяся интернет-радиовещанием. С тех пор никаких новостей о медиаплеере не поступало.

И вот, 15 октября 2018 года, представители Radionomy Group сделали неожиданное заявление: в 2019 году Winamp преобразится, станет лучше и вернется в строй. Разработчики намерены сделать Winamp универсальным решением для прослушивания всего — подкастов, радио, плейлистов и так далее.

«Вы сможете слушать MP3, которые есть у вас дома, но также сможете пользоваться облаком, подкастами, стриминговым радио и плейлистами. Людям нужен единый опыт, и я считаю, что Winamp – идеальный плеер для всех. Мы хотим, чтобы люди пользовались им на всех своих устройствах, — рассказал изданию TechCrunch глава Radionomy Group Александр Сабунджан (Alexandre Saboundjian).

Сабунджан сообщил, что в будущем году выйдет обновленная версия программы — Winamp 6, в которой разработчики сохранят наследие медиаплеера, но сделают слушательский опыт более полным. CEO Radionomy Group уверяет, что у Winamp до сих пор существует огромная пользовательская база, насчитывающая порядка ста миллионов человек (в основном за пределами США), и комьюнити по-прежнему очень сильно.

Нужно сказать, что в сентябре текущего года пользователи уже обнаружили в сети «утекшую» бета-версию Winamp 5.8, где были исправлены некоторые баги, и появилась поддержка Microsoft Audio. Тогда было не совсем ясно, откуда взялась новая версия, и кто стоял за ее разработкой. Теперь Сабунджан прояснил, что на этой неделе (18 октября 2018 года) действительно будет выпущено обновление — Winamp 5.8. Новая версия содержит исправления для различных багов, в том числе касающихся совместимости с Windows 10, а также убирает из медиаплеера все платные функции, внедренные в Winamp ранее.

Реальные нововведения мы увидим лишь с релизом Winamp 6, который выйдет как для десктопов, так и для мобильных ОС. Сабунджан рассказывает, что обновленный медиаплеер сможет объединить в одном месте аудио из самых разных источников, важную роль в его работе будут играть существенно улучшенная поисковая функциональность, и пользователям больше не придется переключаться из одного плеера в другой. Пока разработчики отказались уточнить, идет ли речь об интеграции с Apple Music, Spotify, Google Music и другими аудиоплатформами (и как это возможно, если ответ положительный), сообщив, что уже ведется множество переговоров, но о конкретике говорить пока рано.