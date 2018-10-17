Специалисты компании VPNMentor изучали безопасность Tinder и других сервисов для знакомств, когда обнаружили, что поддомен go.tinder.com уязвим перед XSS-атаками. Это находка навела исследователей на след куда более крупной проблемы, затрагивающей такие компании и сервисы, как Yelp, Western Union, Shopify, RobinHood, Letgo, imgur, Lookout, fair.com, Cuvva и так далее.

Связавшись с разработчиками Tinder и проинформировав их о проблеме, исследователи выяснили, что уязвимость относилась не к самому сервису для знакомств. Дело в том, что уязвимый go.tinder.com оказался алиасом для custom.bnc.lt. Настоящий корень многочисленных XSS-проблем лежал в наборе аналитическом инструментов branch.io, который используется множеством компаний по всему миру для наблюдения за поведением пользователей своих сайтов и приложений. К примеру, branch.io помогает узнать, откуда пользователь пришел на сайт (из социальной сети, из ссылки в письме и так далее).

По данным специалистов, суммарно под угрозой оказались порядка 685 млн пользователей. Для эксплуатации проблемы злоумышленникам было достаточно заманить жертву на вредоносный сайт, когда та уже залогинена в уязвимом сервисе, использующем branch.io.

В настоящее время проблема уже была устранена, а специалисты VPNMentor раскрыли технические детали бага, объяснив, что проблема представляла собой DOM Based XSS. И хотя попыток эксплуатации уязвимости обнаружено не было, исследователи все равно советуют пользователям затронутых сервисов на всякий случай сменить пароли.