Представители Фонда электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation, EFF) обратились в генеральную прокуратуру штата Техас с жалобой на компанию Epson. Дело в том, что после обновлений прошивки принтеры компании фактически превращают в «кирпич» картриджи сторонних производителей. По мнению представителей EFF, это прямое нарушение закона о защите прав потребителей, и они простят власти провести расследование ситуации.

Нужно сказать, что использование подобных практик со стороны производителей принтеров, это вовсе не новость. К примеру, пользователи Epson жаловались на такие проблемы еще в 2014 и 2015 годах. Также острой критике за похожее поведение в 2016 году подвергалась компания HP, чьи принтеры начали блокировать использование более дешевых сторонних картриджей после очередного «обновления безопасности». Хотя тогда HP была вынуждена принести пользователям извинения и отменить спорные изменения, позже компания вновь вернулась к такой практике, и многие другие производители тоже по-прежнему практикуют подобный подход.

В текущем 2018 году у пользователей Epson неоднократно (1, 2) возникали трудности с использованием сторонних картриджей. Так, в одном случае пострадавший рассказывает, как после установки обновления прошивки его принтер вдруг перестал распознавать картриджи, которые отлично работали до этого обновления. Он отмечает, что действия компании фактически создали черный рынок, и в сети продают даунгрейды обновлений прошивки по 5 долларов за штуку (ведь это дешевле, чем покупать новый принтер или официальные картриджи Epson). Пострадавший называет подобные бизнес-практики ужасными и уверяет, что больше никогда не купит устройство Epson.

Представители EFF разделяют мнение раздосадованных пользователей и считают, что покупателей намерено вводят в заблуждение, утверждая, что устройства Epson могут работать со сторонними картриджами. Также они утверждают, что подобное поведение крупных игроков напрямую саботирует работу меньших компаний, которые производят картриджи или занимаются их заправкой, из-за чего многие вынуждены закрывать представительства или вообще уходить с рынка.

Хуже того, по мнению EFF, тем самым производители принтеров буквально вынуждают пользователей ухудшать собственную безопасность, ведь когда владельцы устройств привыкают умышленно избегать установки обновлений безопасности, это определенно не сулит ничего хорошего.

Пока представители Epson никак не прокомментировали инициативу Фонда электронных рубежей.