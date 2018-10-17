Хочешь попасть на ZeroNights 2018? Прими участие в традиционном HackQuest, который стартует уже в конце текущей недели, и испытай себя! Задачи HackQuest — найти уязвимости в веб-приложениях, отреверсить, проанализировать трафик, написать бинарный эксплоит. Победители соревнования получат инвайт на конференцию.
Правила:
- Продолжительность Квеста — 7 суток, с 20:00 21 октября по 20:00 28 октября.
- Каждый день – одно задание. На решение дается 24 часа.
- Кто первый решит задание, тот получит приглашение на ZeroNights.
- Решив задание вторым или третьим, можно заработать баллы. Второй по скорости участник получит 0,5 балла, третий – 0,25. Заработав 1 полный балл, участник получит приглашение (отметим, что 2 или более баллов дают право лишь на один инвайт).
- Организаторы могут потребовать описание решения задания (мы – за справедливость и честность).
Отметим, что запрещается давать подсказки или сообщать ответы другим участникам. Также запрещается сдавать ответ более одного раза (под другим аккаунтом).
Прочитать подробности, зарегистрироваться и принять участие в HackQuest можно на официальном сайте: hackquest.zeronights.org.
Напоминаем, что в этом году юбилейная конференция 2^3 ZeroNights пройдет 20-21 ноября в клубе А2, Санкт-Петербург.
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