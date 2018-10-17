Хочешь попасть на ZeroNights 2018? Прими участие в традиционном HackQuest, который стартует уже в конце текущей недели, и испытай себя! Задачи HackQuest — найти уязвимости в веб-приложениях, отреверсить, проанализировать трафик, написать бинарный эксплоит. Победители соревнования получат инвайт на конференцию.

Правила:

Продолжительность Квеста — 7 суток, с 20:00 21 октября по 20:00 28 октября.

Каждый день – одно задание. На решение дается 24 часа.

Кто первый решит задание, тот получит приглашение на ZeroNights.

Решив задание вторым или третьим, можно заработать баллы. Второй по скорости участник получит 0,5 балла, третий – 0,25. Заработав 1 полный балл, участник получит приглашение (отметим, что 2 или более баллов дают право лишь на один инвайт).

Организаторы могут потребовать описание решения задания (мы – за справедливость и честность).

Отметим, что запрещается давать подсказки или сообщать ответы другим участникам. Также запрещается сдавать ответ более одного раза (под другим аккаунтом).

Прочитать подробности, зарегистрироваться и принять участие в HackQuest можно на официальном сайте: hackquest.zeronights.org.

Напоминаем, что в этом году юбилейная конференция 2^3 ZeroNights пройдет 20-21 ноября в клубе А2, Санкт-Петербург.