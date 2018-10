Чуть больше недели назад исследователь, скрывающийся под никами team-periwinkle и GeoCold (в честь известного хакера Джорджа «geohot» Хоца), пообещал на Reddit, что он проведет атаку 51% на криптовалюту Einsteinium (EMC2) и будет транслировать происходящее в прямом эфире.

GeoCold сдержал свое обещание, хотя он атаковал не Einsteinium, а криптовалюту Bitcoin Private (BTCP), но о возможной смене токена-жертвы хакер предупреждал заранее. Как и планировалось, исследователь демонстрировал свою атаку в прямом эфире, сначала через Twitch, затем через StreamMe. В конечном счете, он был забанен на обеих платформах.

Update on the stream. Got banned from two streaming platforms fairly quickly. I'm going to try to find a platform where I can be assured report spamming won't work. If not I'll just post a video on youtube. But attack wise: We got ~70% of BTCP's network and I was about to fork it

— GeoCold "Mischief-Maker" (@geocold51) October 13, 2018