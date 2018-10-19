Сотрудник компании Checkmarx Педро Умбелино (Pedro Umbelino) продемонстрировал, что технологию NFC можно эффективно использовать для извлечения с устройств небольших партий данных (паролей, ключей шифрования), причем осуществлять это можно и на сравнительно дальних расстояниях.

По идее NFC позволяет двум устройствам взаимодействовать друг с другом вблизи, на расстоянии до 10 см друг от друга. В основном эта технология применяет для осуществления платежей, аутентификации или обмена файлами. Но Умбелино разработал атаку NFCdrip, которая позволяет эксплуатировать NFC на больших дистанциях, и может использоваться для тайного извлечения данных, если Wi-Fi, Bluetooth или GSM отключены.

NFCdrip требует смены режима эксплуатации NFC, и исследователь подчеркивает, что на платформе Android для этого даже не нужно каких-либо специальных разрешений, что делает атаку еще проще. NFCdrip использует on-off keying, одну из простейших форм амплитудной манипуляции, когда наличие сигнала рассматривается как 1 бит, а отсутствие как 0 бит.

В ходе своих экспериментов специалист сумел продемонстрировать, как малварь на Android-устройстве может использовать NFC для передачи паролей на расстоянии десятков метров от другого Android-девайса, подключенного к простому AM-приемнику.

Так, передача информации на расстояние 2,5 метров завершилась отсутствием ошибок и работой на скорости 10-12 бит в секунду. На расстоянии 10 метров начинают проявляться ошибки, однако Умбелино уверяет, что они поддаются корректировке, и на этой дистанции передача данных возможна даже через стены. В итоге рекордное расстояние для передачи данных, протестированное специалистом, составило 60 метров. Причем это значение можно еще увеличить, если подключить к делу AM-антенну и SDR.

Эксперт отмечает, что такая атака может сработать даже тогда, когда устройство находится в «режиме полета», и подчеркивает, что NFCgrip представляет угрозу отнюдь не только для устройств на базе Android.

В скором будущем Checkmarx планирует опубликовать PoC-эксплоит в формате опенсорсного приложения. А пока ниже можно увидеть PoC-видео с демонстрацией атаки и презентацию метода NFCdrip на Hack.lu.