В середине октября 2018 года издание Bloomberg опубликовало серию статей, в которых рассказывалось о китайских шпионских чипах, которые якобы встраивают в серверы компании Supermicro прямо на заводе. По свидетельствам многочисленных анонимных источников издания, около 30 компаний, включая Amazon, Apple, ВМС США и ЦРУ могли использовать серверное оборудование, модифицированное на фабрике производителя в Китае.

Как мы уже писали ранее, нашлось крайне мало неанонимных источников, готовых подтвердить выводы Bloomberg. А большинство якобы пострадавших компаний и вовсе сообщали, что никакой проблемы с китайскими «закладками» в железе не существует и, следовательно, их всё это не касается. Той же версии придерживаются и представили Supermicro, которые заявили, что им не известно о наличии каких либо неоригинальных компонентов в их продукции, и их клиенты никогда не сообщали о подобных находках.

Стоит отдельно заметить, что представители Amazon и Apple тоже отрицают, что их серверы были скомпрометированы. Ответные заявления компаний изобилуют деталями, где пункт за пунктом разбирается статья Bloomberg и неправота журналистов.

Теперь, спустя почти две недели после публикации первый статьи Bloomberg, о происходящем наконец официально высказался и глава Apple. Тим Кук обозначил свой взгляд на ситуацию в интервью изданию Buzzfeed News.

«Я считаю, им стоит отозвать этот материал. В их публикации нет правды об Apple. Им стоит поступить правильно», — заявил Кук.

Кроме того, CEO Apple рассказал, что был плотно вовлечен в эту историю с самого ее начала:

«Я лично говорил с репортерами Bloomberg и Брюсом Сьюеллом, который тогда был главой нашего юридического отдела. Мы с ними четко обозначили, что ничего подобного не было, мы ответили на всех их вопросы. Каждый раз, когда они связывались с нами, история менялась, и каждый раз наши расследования не приносили никаких результатов».

Говоря о «расследованиях» Кук пояснил, что специалисты Apple долго и упорно искали признаки компрометации, хотя репортеры Bloomberg не предоставляли компании никакой конкретики о том, где именно нужно искать вредоносные чипы.

«Мы перевернули компанию вверх дном. Email-поиски, записи дата-центров, финансовые данные, информация о поставках. Мы криминалистически проверили компанию и копали очень глубоко, но каждый раз приходили к одному и тому же выводу: этого не было; это неправда».

Стоит сказать, что вскоре после публикации этих слов Тима Кука представители Bloomberg сообщили, что официально отзывать свои публикации они не намерены.