Специалист компании ESET Лукаш Стефанко (Lukas Stefanko) рассказал, что августа по октябрь 2018 года из официального каталога Google Play было удалено 29 приложений, содержавших банковские трояны. Разработчики малвари стремились охватить как можно более широкую аудиторию и маскировали свои «продукты» под самые разные приложения, от гороскопов до бустеров и системных чистильщиков. В общей сложности приложения были установлены более 30 000 раз.

В отличие от другой категории банкеров, которые сразу выдают себя за легитимные приложения финансовых учреждений и обманом вынуждают жертву поделиться данными, обнаруженные Стефанко трояны действуют более скрытно.

Эксперт рассказывает, что такие трояны динамически выбирают цель среди множества приложений, установленных на устройстве жертвы, и внедряют в выбранное приложение кастомные фишинговые формы. Кроме того, малварь способна перехватывать и перенаправлять текстовые сообщения (это необходимо для обхода двухфакторной аутентификации через SMS), перехватывать журнал звонков, скачивать и устанавливать на устройство дополнительные приложения.

После установки вредоносного приложения пользователя ждало два возможных сценария развития событий. Приложение либо сообщало, что оно несовместимо с устройством жертвы, показывало ошибку и якобы удалялось из системы (на самом деле, просто скрываясь с глаз пользователя). Либо некоторые вариации малвари могли демонстрировать заявленную в описании приложений функциональность, например, так происходило с гороскопами.

Фейковое сообщение об ошибке

Независимо от выбранного на первом этапе атаки сценария, на втором этапе в дело вступал зашифрованный пейлоад, скрытый в assets каждого приложения. Пейлоад был зашифрован при помощи base64 и RC4 с использованием жестко закодированного ключа. Если на устройстве не обнаруживалось следов песочницы и аналитических инструментов, происходила расшифровка и на устройство попадали лоадер и пейлоад, непосредственно содержащий банковскую малварь.

Все 29 обнаруженных приложений были загружены в каталог от лица разных разработчиков, но исследователь отмечает, что их объединяет схожий исходный код. Кроме того, приложения общались с одним и тем же управляющим сервером, что также свидетельствует в пользу того, что все они были созданы одной хакерской группой.

В настоящее время все приложения уже удалены из каталога Google Play. Ниже можно увидеть собранную специалистами информацию о вредоносных приложениях.

Название приложения Название пакета Хеш Кол-во установок
Power Manager com.puredevlab.powermanager 7C13ADEFC2CABD85AD8F486C3CBDB6379811A097 10+
Astro Plus com.astro.plus 24D2ED751A33BD965A01FA87D7A187D14D0B0849 0+
Master Cleaner — CPU Booster bnb.massclean.boost 101DA4333A26BC6D9DFEF6605E5D8D10206C0EB4 5,000+
Master Clean — Power Booster mc.boostpower.lf E5DC8D4664167D61E5B4D83597965253A8B4CB3B 100+
Super Boost Cleaner cpu.cleanpti.clo 33D59A70363857A0CE6857D201B764EF3E8194DD 500+
Super Fast Cleaner super.dupclean.com E125AC53050CAFA5A930B210C8168EA9ED0FD6F1 500+
Daily Horoscope For All Zodiac Signs ui.astrohoro.t2018 C3C45A7B3D3D2CB73A40C25BD4E83C9DA14F2DEA 100 +
Daily Horoscope Free — Horoscope Compatibility com.horochart.uk CD5817AB3C2E4AE6A18F239BDD51E0CC9D7F6E25 500+
Phone Booster — Clean Master ghl.phoneboost.com 9834B40401D76473D496E73884947D8A9F1920B3 1,000+
Speed Cleaner — CPU Cooler speeeed.cool.fh 7626646C5C6D2C94B9D541BD5A0F320421903277 100+
Ultra Phone Booster ult.boostphone.pb 6156081484663085B4FC5DEAEBF7DA079DD655C3 1,000+
Free Daily Horoscope 2019 fr.dayy.horos 4E7F12F07D052E7D1EFD21CD323D8BAD9A79933B 50+
Free Daily Horoscope Plus — Astrology Online com.dailyhoroscope.free c0be22c44e5540322e0ffbf3a6fe18ce0968d3b5 1,000+
Phone Power Booster pwr.boost.pro FCB8E568145AF2B6D8D29C0484417E51DD25717F 1,000+
Ultra Cleaner — Power Boost ua.cleanpower.boost CB37C8C44750874BA61F6F95E7A7C29073CB51DC 50+
Master Cleaner — CPU Booster bnm.massclean.boost 63E1C18D87F41ABF9956FC035D29D3C2890453EE 5,000+
Daily Horoscope — Astrological Forecast gmd.horobest.ty 90f41c64b3ab3f3b43e9d14b52f13143afb643da 1,000+
Speed Cleaner – CPU Cooler speeeed.cool.gh 56be07b21c9992a45c3b44b2e8a26b928e8238e2 0+
Horoscope 2018 com.horo2018i.up c8dc0e94f38556cd83ca6a693fa5b6d7ae3957f7 1,000+
Meu Horóscopo my.horoscop.br 92808ca526f8e655d8fa8716ab476be4041cd505 1,000+
Master Clean — Power Booster mc.boostpower.cf ab88a93b0e919e5e07cf867f4165f78aa77dc403 50+
Boost Your Phone boost.your.phone 5577c9131f026d549a38e3ce48c04a323475927e 1,000+
Phone Cleaner — Booster, Optimizer phone.boost.glh 988AB351549FEB2C1C664A29B021E98E3695A18A 1,000+
Clean Master Pro Booster 2018 pro.cleanermaster.iz b9d32241d169dfd4ca5674dffa357796b200bc2f 10+
Clean Master — Booster Pro bl.masterbooster.pro bcb9ef41fea8878eb10f4189dd55bfe1d03a64b3 5,000+
BoostFX. Android cleaner fx.acleaner.e2018 99bff493d201d42534eec9996fd0819a 50+
Daily Horoscope day.horocom.ww 971a0cf208f99c259966b20aa10380c1 1,000+
Daily Horoscope com.dayhoroscope.en 25e95b32832a491108835b382c4f14aa 1,000+
Personal Horoscope horo.glue.zodnow 0dcaf426bbc3b484aa4004f5c8e48a19 1,000+

 

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