Специалисты Group-IB рассказали об обнаружении преступной группы и расследовании, проведенном совместно с Управлением «К» МВД России и службой безопасности Почта Банка.

Участники хак-группы взламывали личные кабинеты клиентов банков, интернет-магазинов, страховых компаний. Получив доступ к учетной записи, они под видом специалистов по информационной безопасности требовали от организаций вознаграждения за якобы обнаруженные «уязвимости» в их системах. В качестве доказательства они предоставляли скомпрометированные ими учетные записи организаций-жертв. Размер «вознаграждения» составлял от 40 000 до 250 000 рублей. Пример такого письма можно увидеть ниже.

Кроме того, злоумышленники продавали полученные данные для доступа к аккаунтам на хакерских форумах. Только по подтвержденным данным, жертвами группы стало не менее десяти компаний, однако, реальное количество пострадавших организаций намного больше.

Служба кибербезопасности Почта Банка и эксперты Group-IB провели совместное исследование инцидента, после того, как в банк поступило письмо с требованием выплаты вознаграждения за раскрытие информации о якобы присутствующих уязвимостях в системе дистанционного банковского обслуживания. Эксперты установили, что противозаконную деятельность ведет преступная группа, участники которой находятся в разных регионах страны. Результаты анализа были переданы полицейским для организации дальнейшего расследования.

Удалось выяснить, что, взломав определенное количество аккаунтов, злоумышленники направляли в компанию-жертву письмо, выдавая себя за white hat’ов. Однако в отличие от так называемых «этичных хакеров» злоумышленники сообщали в службу безопасности организации ложную информацию о наличии уязвимостей и представляли в качестве доказательства информацию о скомпрометированных аккаунтах. Естественно, как таковой уязвимости в сервисах не было. Взломщики не только вымогали деньги у компаний, но и параллельно продавали полученные данные на хакерских форумах. Таким образом, даже заплатив за информацию об «уязвимости», компания рисковала получить утечку аутентификационных данных клиентов.

В ходе расследования, проведенного полицией совместно с Group-IB, было установлено, что автором писем и организатором схемы являются молодые люди в возрасте 18 лет и 21 года, которые также продавали учетные данные взломанных аккаунтов на хакерских форумах. По материалам расследования возбуждены уголовные дела ст. 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). На данный момент задержанные дают показания, ведется следствие.