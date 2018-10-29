Компании IBM и Red Hat объявили о грядущем слиянии. Сумма сделки составит порядка 34 млрд долларов США, то есть IBM готова заплатить 190 долларов США за одну акцию Red Hat, хотя сейчас капитализация компании оценивается в 20,5 млрд долларов. Слияние уже одобрило руководство обеих компаний.

После завершения сделки (это должно произойти во второй половине 2019 года), Red Hat сохранит свою структуру и продолжит работать как отдельное подразделение IBM, которое, в свою очередь, войдет в состав подразделения Hybrid Cloud. Red Hat продолжит разработку своих опенсорсных решений и работу над открытыми проектами, в которых участвует.

В IBM считают, что поглощение Red Hat выведет компанию на новый уровень и изменит ситуацию на рынке облачных технологий. Как пишет генеральный директор IBM Джинни Рометти (Ginni Rometty), после завершения сделки компания станет крупнейшим в мире поставщиком в области гибридных облачных технологий.

В свою очередь, руководство Red Hat убеждено, что присоединение к IBM поспособствует росту влияния открытого ПО и поможет донести продукцию Red Hat до большего числа людей.