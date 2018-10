В конце прошлой недели стало известно, что различные вариации Linux и BSD, использующие X.Org Server, уязвимы перед проблемой CVE-2018-14665. X.Org Server (X.Org Foundation Open Source Public Implementation of X11) — это свободная реализация сервера X Window System с открытым исходным кодом. Используется во множестве UNIX-систем и в большинстве Linux- и BSD-дистрибутивов.

Обнаруженный баг позволяет атакующему, который имеет ограниченный доступ к уязвимой системе (через терминал или SSH), повысить свои привилегии и получить root-доступ. Нашедший уязвимость исследователь, Нарендра Шайнди (Narendra Shinde), пишет, что проблема появилась в коде в коде X.Org Server еще в мае 2016 года, в версии 1.19.0. Эксплуатируя баг, злоумышленник может повышать привилегии и презаписывать любые файлы в локальной системе, включая критически важные для работы ОС. Проблема, в том числе, представляет угрозу для Red Hat Enterprise Linux, Fedora, CentOS, Debian, Ubuntu и OpenBSD.

Корень уязвимости кроется в некорректной валидации параметров командной строки. Речь идет об использовании -logfile и -modulepath. Для эксплуатации уязвимости нужно чтобы сам X.Org Server имел root-привилегии, что во многих дистрибутивах является конфигурацией по умолчанию.

Разработчики X.Org Foundation уже выпустили исправленную версию X.Org Server 1.20.3. ИБ-специалисты рекомендуют обновляться как можно быстрее, так как эксплуатация бага очень проста. К примеру, британский эксперт и глава Hacker House Мэтью Хики (Matthew Hickey) уже продемонстрировал в Twitter proof-of-concept эксплоит.

OpenBSD #0day Xorg LPE via CVE-2018-14665 can be triggered from a remote SSH session, does not need to be on a local console. An attacker can literally take over impacted systems with 3 commands or less. exploit https://t.co/3FqgJPeCvO 🙄 pic.twitter.com/8HCBXwBj5M

— Hacker Fantastic (@hackerfantastic) October 25, 2018