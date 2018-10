В минувшие выходные канадская криптовалютная биржа MapleChange сообщила о взломе, произошедшем из-за некоего «бага». Разработчики извинились и заявили, что неизвестные злоумышленники похитили все средства со счетов обменника. Сообщалось, что до завершения расследования биржа не сможет возместить ущерб пострадавшим пользователям. Причем точный размер ущерба до сих пор неизвестен.

Due to a bug, some people have managed to withdraw all the funds from our exchange. We are in the process of a thorough investigation for this. We are extremely sorry that it has to come to end like this. Until the investigation is over, we cannot refund anything. — MapleChange (@MapleChangeEx) October 28, 2018

Вскоре после публикации этого заявления, все аккаунты MapleChange были удалены (включая аккаунты в Telegram и Discord), а в сообществе поднялась паника. Пользователи заподозрили MapleChange в экзит скаме, то есть попытке сбежать с деньгами клиентов. В итоге сообщество принялось вычислять личности разработчиков и основателей биржи, а в Twitter даже появился отдельный аккаунт, посвященный этому вопросу.

В итоге представители MapleChange были вынуждены восстановить свои учетные записи. Разработчики поспешили заверить, что «никуда не исчезли». Якобы дело в том, что после взлома обменник остался без средств, будет вынужден прекратить работу, и девелоперы хотели также ликвидировать аккаунты в социальных сетях.

Because we have no more funds to pay anyone back, the exchange has to close down unfortunately. This includes all of our social media. — MapleChange (@MapleChangeEx) October 28, 2018

Чуть позже представители MapleChange заявили, что отключили социальные сети временно, чтобы обдумать выход их сложившейся ситуации. Также разработчики еще раз отметили, что не смогут возместить убытки пострадавшим (точно не в валютах BTC и LTC), но пообещали открыть кошельки с оставшимися средствами, чтобы люди могли попытаться вывести хоть что-то.

We have not disappeared guys. We simply turned off our accounts temporarily to think this solution through. We cannot refund everyone all their funds, but we will be opening wallets to whatever we have left so people can (hopefully) withdraw their funds. — MapleChange (@MapleChangeEx) October 28, 2018

We CANNOT refund any BTC or LTC funds unfortunately. We will try our best to refund everything else. — MapleChange (@MapleChangeEx) October 28, 2018

В настоящее время сайт MapleChange не работает, и дальнейшая судьба торговой площадки и ее пострадавших клиентов пока неясна. Сообщество по-прежнему подозревает руководство обменника в попытке экзит скама, так как о технической стороне случившегося неизвестно практически ничего.