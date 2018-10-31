Администратор больницы Morris Hospital в Иллинойсе Эрик Вулридж (Eric Woolridge) рассказал на саббредитте r/sysadmin об интересном случае. После установки нового МРТ-сканера у персонала медицинского учреждения внезапно массово перестали работать iPhone.

Инцидент произошел 8 октября 2018 года. В тот день Вулриджу поступило сразу несколько звонков с жалобами на весьма странный сбой: после того как в больнице был установлен новый МРТ-сканер, у персонала начали массово выходить из строя гаджеты Apple. Так как машина для МРТ генерирует весьма мощное магнитное поле, сначала специалист предположил, что смартфоны вышли из строя из-за электромагнитных импульсов нового сканера, который, возможно, работал некорректно. Но вскоре стало ясно, что проблема не в этом, ведь иначе пострадало бы и другое электронное оборудование больницы и другие гаджеты сотрудников, а жаловались исключительно владельцы техники Apple.

Когда Вулридж лично прибыл на место, ему предъявили около 40 «мертвых» на вид смартфонов, планшетов и часов производства Apple ( iPhone ниже 6 затронуты не были). При этом устройства на Android продолжали функционировать как обычно, а некоторые пострадавшие гаджеты Apple не подавали вообще никаких признаков «жизни» даже при подключении к розетке и демонстрировали проблемы с подключением к сотовой сети, но не к Wi-Fi.

Как ни странно, разгадка оказалась проста. Как вскоре установил Вулридж, для охлаждения мощного магнита в аппарате МРТ использовался жидкий гелий. Испаряющийся при этом гелий должен был отводиться вентиляционной системой за пределы здания, однако произошла утечка, и примерно 120 литров гелия распространились по больнице (это около 90 000 кубических метров в газообразном состоянии). Именно это и вызвало отказ в работе гаджетов Apple.

Позже Вулридж провел собственный эксперимент, результаты которого опубликовал на YouTube. Он поместил в герметичный пакет iPhone 8+, закачал внутрь гелий и запустил секундомер на экране устройства. Как видно в ролике, в итоге смартфон перестал работать, а отсчет замер на восьми с небольшим минутах.

Специалисты iFixit уже посвятили этому интересному случаю развернутый материал, в котором объяснили, почему гелий так влияет на устройства Apple. Дело в том, что молекулы гелия достаточно малы и могут нанести серьезный урон чипам МЭМС (микроэлектромеханические системы), которые используются, например, в гироскопах и акселерометрах телефонов. Дело в том, что Apple с недавних пор применяет в своих устройствах не кварцевые осцилляторы, как было раньше, а МЭМС осцилляторы произведенные компанией SiTime. Эта замена кварцевых компонентов и сыграла с гаджетами злую шутку – они оказались уязвимы перед воздействием гелия.

Исследователи отмечают, что в руководстве пользователя iPhone содержится предупреждение на такие случаи. В документе отдельно упоминается: