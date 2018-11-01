Специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали, что в третьем квартале 2018 года наибольшая доля DDoS-атак пришлась на сентябрь, когда начался учебный год, и возросла сетевая активность школьников и студентов. В частности, жертвами вредоносных компаний стали Эдинбургский университет, один из ведущих британских вузов, и американский вендор Infinite Campus, поддерживающий родительский портал для многих окружных школ.

При этом в целом в 2018 году наблюдается спад количества DDoS-атак. По мнению специалистов, подобная тенденция может быть связана с тем, что некоторые киберпреступники перенаправили мощности на другой выгодный и относительно безопасный способ получения прибыли – майнинг криптовалюты.

По данным исследователей, в третьем квартале текущего года DDoS-ботнеты поразили цели в 82 странах. На первом месте по числу атак по-прежнему остается Китай (78%), на второе вернулись США (13%), на третьем оказалась Австралия (2%). Более того, впервые топ-10 покинула Южная Корея. Также произошли изменения в первой десятке регионов с наибольшим количеством контрольно-командных серверов ботнетов. На первом месте остались США (37%), на второе поднялась Россия (9%), на третье попала Греция (8%).

По данным «Лаборатории Касперского», доля длительных DDoS-атак значительно сократилась: например, доля атак продолжительностью от пяти до девяти часов уменьшилась с 14% до 5%. При этом практически на 17 п. п. увеличилось число коротких нападений продолжительностью менее четырех часов (до 87%).

Что касается распределения DDoS-атак по типам, ситуация осталась прежней: на первом месте всё так же располагается SYN-flood (83%). Кроме того, процент Windows-ботнетов незначительно уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом, немного уступив числу Linux-ботнетов.