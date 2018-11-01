Инженеры Google рассказали о четырех новых механизмах безопасности, которые будут использоваться улучшения для защиты пользователей.

Первый механизм направлен на борьбу с headless-браузерами и ботами, он не позволит войти в учетную запись Google, если в браузере отключен JavaScript. Headless-браузеры часто использую такие настройки для улучшения производительности, тогда как настоящие пользователи отключают JavaScript крайне редко, по данным Google, таковых насчитывается лишь 0,01%. Разработчики объясняют, что эта мера связана с тем, что во время входа в учетную запись оценка рисков осуществляется именно посредством JavaScript, и если он отключен, злоумышленник может проскользнуть незамеченным.

Второй механизм призван бороться с малварью, которая может быть установлена на Android-устройстве пользователя. Планируется, что данные о вредоносах, установленных на устройстве, будут браться из сканера Google Play Protect, а потом эта информация будет доступна пользователю прямо на странице проверки безопасности аккаунта Google Security Checkup.

Третий механизм связан со сторонними приложениями и сайтами, которым пользователь ранее выдавал разрешение на доступ к своей учетной записи. Разработчики пишут, что всегда предоставляли пользователям информацию о том, какие сторонние приложения и сайты имеют доступ к таким чувствительным данным в Gmail или Google Contacts. Но в ближайшие недели пользователей начнут уведомлять о любых выданных разрешениях, связанных с их аккаунтом Google. Как и раньше, это информацию можно будет найти в разделе Security Checkup.

Четвертый механизм представляет собой основательно переработанную процедуру восстановления скомпрометированного аккаунта и обеспечения его безопасности заново. Пользователи смогут не только вернуть себе доступ, также им будет предложено проверить финансовую активность, связанную с Google Pay, просмотреть файлы, добавленные за время компрометации в Gmail и Drive, и оценить безопасность других учетных записей, привязанных к основному аккаунту Google. Новую версию процесса восстановления можно увидеть на анимации ниже.