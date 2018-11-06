«Известия» сообщают, что в распоряжении редакции оказался проект постановления, которое было разработано с целью создания новых правил для проверки пользователей мессенджеров.

Идея заключается в том, что операторы сотовой связи будут вносить в свои базы данных сведения о том, в каких именно приложениях общаются их клиенты. Причем предполагается, что информацию об этом им будут передавать сами «организаторы сервисов» (то есть разработчики мессенджеров). По сути, операторы мессенджеров должны будут проверить, действительно ли номер телефона пользователя принадлежит именно ему. Соответствующий запрос будет направляться сотовому оператору, и на ответ дается 20 минут.

Если данные пользователя совпадут с информацией в базе компании, идентификация будет считаться пройденной. В этом случае операторы связи должны будут сделать пометки о том, что данный абонент использует тот или иной мессенджер. Также, сообщается, что компании будут вносить в БД уникальные коды идентификации, которые пользователям присваивают мессенджеры.

Если же сотовый оператор сообщит, что в базе номеров нет такого клиента, идентификация будет считаться непройденной, и сервис должен отказать человеку в предоставлении услуг. То же самое должно происходить, если ответ не поступил в течение 20 минут.

«Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений. Нынешнее постановление правительства — необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом, — заявил изданию глава Роскомнадзора Александр Жаров. — Мессенджер — это зона приватного общения, где, тем не менее, вас могут найти незнакомые люди и вступить с вами с диалог. В ходе такого общения для каждого из нас важно понимать, кто на самом деле общается с нами “на другом конце линии”. В условиях, когда мессенджеры доступны для анонимной регистрации абонентов, они становятся благоприятной коммуникационной средой для различных неприятных и небезопасных явлений — назойливых рекламных рассылок, массового распространения недостоверной информации, разного рода мошенничества».

Так, по словам Жарова, сейчас авторизация в мессенджерах осуществляется через код, получаемый в SMS-сообщении, а значит, создать аккаунт возможно не только на свой номер. Жаров подчеркнул, что за неисполнение новых правил для владельцев мессенджеров будет предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, глава Роскомнадзора заявил, что у сотовых операторов и разработчиков приложений не должно возникнуть каких-либо проблем с технической организацией всего необходимого для реализации условий постановления. В пресс-службе МТС слова Жарова подтвердили и сообщили, что потребуются определенные технические доработки, но возможно реализовать ответ на запрос от мессенджера в течение 20 минут.

При этом совершенно неясно, что новая система предполагает делать с иностранцами и их SIM-картами на территории РФ. Кроме того, опрошенные изданием эксперты высказали опасения, что подобные нововведения могут лишь привести к всплеску продаж SIM-карт зарубежных операторов, а иностранные сервисы, которые зачастую и так не торопятся соблюдать российские законы, вряд ли можно «напугать» административной ответственностью.