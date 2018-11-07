Где и когда? Место: Россия, Санкт-Петербург, А2 Green Concert Дата: 20-21 ноября 2018 Сайт конференции: 2018.zeronights.ru

Программа

Организаторы ZeroNights 2018 подготовили программу главного зала конференции. Ниже можно узнать, когда и какие именно доклады и докладчики будут представлены на мероприятии.

Конкурс Crush SEMrush

Партнер конференции, IT-компания SEMrush подготовила для вас крутешний конкурс. Что нужно сделать, чтобы разжиться бомбическими призами?

Делай раз: заходи на сайт semrush.com. Ребята отключили WAF до 21 ноября 16:00.

Делай два: Найди уязвимость в сервисе.

Делай три: Отправь ее на https://hackerone.com/semrush.

Три самых интересных репорта с опасными уязвимостями получат MacBook Air, Sony PlayStation 4 Pro или Квадрокоптер DJI Spark. Действуй, время пошло!

P.S. А если сломать SEMrush не получилось, лови лайфхак и не благодари: дождись начала конференции, найди там людей в футболках компании и возьми у них промокод для получения доступа к платной версии платформы. Так у тебя появится доступ к функциональности, которую проверяют гораздо реже. А значит, шанс найти наиболее интересную уязвимость возрастает.