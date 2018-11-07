Где и когда?

Место: Россия, Санкт-Петербург, А2 Green Concert

Дата: 20-21 ноября 2018

Сайт конференции2018.zeronights.ru

Программа

Организаторы ZeroNights 2018 подготовили программу главного зала конференции. Ниже можно узнать, когда и какие именно доклады и докладчики будут представлены на мероприятии.

Дата Время Длительность Тема доклада
20 ноября 11:30 45 мин. Harder, Faster, Better, Stronger: The (Re)Evolution of the Hacker Con
20 ноября 12:25 45 мин. Turning your BMC into a revolving door
20 ноября 13:20 15 мин. Abusing UPnP to create the perfect cloaking framework
20 ноября 13:45 45 мин. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие: репортим 0-деи отечественным вендорам АСУ ТП
20 ноября 14:40 45 мин. Diffing C source codes to binaries
20 ноября 15:35 15 мин. Issues in Nodejs Desktop applications (hypster_mode_ON in development)
20 ноября 16:00 45 мин. Vulnerability in compiler leads to stealth backdoor in software.
20 ноября 16:55 30 мин. NUClear explotion
20 ноября 17:35 15 мин. Автоматизация при работе с эксплоитами ядра Linux
20 ноября 18:00 45 мин. Ntlm Relay Reloaded: Attack methods you do not know
20 ноября 18:55 15 мин. Выполнение ELF в оперативной памяти Linux
21 ноября

 

 10:00 45 мин. Unveiling the cloak: A behind-the-scenes look at what happens when you click that link
21 ноября

 

 10:55 45 мин. Massive Scale USB Device Driver Fuzz WITHOUT device
21 ноября

 

 11:50 15 мин. Автоматизированный подход для анализа безопасности сетевых устройств
21 ноября

 

 12:15 30 мин. SD-WAN Internet Census
21 ноября

 

 12:55 45 мин. From Graphic Mode To God Mode, Discovery Vulnerabilities of GPU Virtualization
21 ноября

 

 13:50 45 мин. Redis post-exploitation
21 ноября

 

 14:45 15 мин. Показать все, что скрыто: как получить доступ к чувствительным данным, используя особенности библиотек редактирования графических файлов
21 ноября

 

 15:10 30 мин. Who owned your code: Attack surfaces against git web servers used by thousands of developers
21 ноября

 

 15:50 45 мин. Zero Fax given
21 ноября

 

 16:45 45 мин. Researching Marvell Avastar Wi-Fi: from zero knowledge to over-the-air zero-touch RCE
21 ноября

 

 17:40 30 мин. Reverse proxies & Inconsistency
21 ноября

 

 18:20 30 мин. Race Condition exploration tool
21 ноября

 

 19:00 15 мин. SCADA projects from the point of view of hackers

 

Конкурс Crush SEMrush

Партнер конференции, IT-компания SEMrush подготовила для вас крутешний конкурс. Что нужно сделать, чтобы разжиться бомбическими призами?

Делай раз: заходи на сайт semrush.com. Ребята отключили WAF до 21 ноября 16:00.

Делай два: Найди уязвимость в сервисе.

Делай три: Отправь ее на https://hackerone.com/semrush.

Три самых интересных репорта с опасными уязвимостями получат MacBook Air, Sony PlayStation 4 Pro или Квадрокоптер DJI Spark. Действуй, время пошло!

P.S. А если сломать SEMrush не получилось, лови лайфхак и не благодари: дождись начала конференции, найди там людей в футболках компании и возьми у них промокод для получения доступа к платной версии платформы. Так у тебя появится доступ к функциональности, которую проверяют гораздо реже. А значит, шанс найти наиболее интересную уязвимость возрастает.

 

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