Специалисты HowToGeek и Bleeping Computer обратили внимание на странный баг, которой порой проявляется у пользователей Windows 10 и мешает назначать программы по умолчанию.

Судя по всему, проблема возникла после выхода апрельского обновления для Windows 10. Хотя предполагалось, что с релизом октябрьского build 1809 баг устранили, пользователи Reddit по-прежнему жалуются на проблему и, похоже, этот патч помог далеко не всем.

Здесь нужно заметить, что суть проблемы до сих пор неясна до конца, и баг проявляется далеко не у всех пользователей. Дело в том, что иногда Windows 10 попросту не позволяет пользователю изменить дефолтную программу для открытия того или иного типа файлов. Например, ОС не позволяет привязать открытие файлов .txt к Notepad++, тогда как можно свободно назначить для этого любое другое приложение.

Исследователи и раздосадованные пользователи пишут, что выявить хоть какую-то последовательность и логику в происходящем до сих пор не удалось. Windows 10 может отказываться назначать приложениями по умолчанию Adobe Photoshop для изображений или Notepad++ для текстовых файлов, но в то же время может позволить сделать дефолтными приложениями IrfanView, VLC или Google Chrome. Проблему в действии можно увидеть на анимации ниже.

Судя по всему, баг касается лишь определенных программ, определенных пользователей и проявляется при определенном стечении обстоятельств (каком именно, до сих пор непонятно).

Журналисты Bleeping Computer отмечают, что за последние месяцы о проблеме неоднократно сообщали инженерам Microsoft (через Feedback Hub для билдов Windows Insider). Ниже можно увидеть один из таких репортов.

К сожалению, похоже, на текущий момент никакого решения для данной проблемы не существует. Представители Microsoft пока не ответили на запросы СМИ.