Персонал канадского Университета святого Франциска Ксаверия обнаружил массированную атаку на сеть своего образовательного учреждения. Атака была направлена на скрытую добычу криптовалюты, то есть относилась к так называемому криптоджекингу (cryptojacking).

Неназванная малварь, поразившая сеть университета, использовала захваченные мощности для добычи биткоинов. В итоге это вынудило сотрудников полностью «положить» университетскую сеть для ликвидации заражения, в соответствии с советами ИБ-специалистов, к которым те обратились за консультацией.

В настоящее время Университет святого Франциска Ксаверия все еще оправляется от последствий атаки, но сетевые ресурсы учреждения уже начали возвращаться в онлайн, включая серверы, Wi-Fi и образовательную платформу Moodle. Также ранее были отключены системы, работающие с платежными картами студентов, работоспособность которых теперь восстановлена.

Представители университета сообщают, что ведется расследования случившегося, и пока не обнаружено никаких следов компрометации личных данных учащихся или сотрудников.

Нужно сказать, что Университета святого Франциска Ксаверия – далеко не первая жертва майнинговой малвари. К примеру, от похожих атак ранее страдали Имперский колледж Лондона и даже МТИ, причем в обоих случаях использовать мощности образовательного учреждения для добычи криптовалюты пытались сами студенты.