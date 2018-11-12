Специалисты Android Security & Privacy Team опубликовали статистику, согласно которой безопасность Android все же постепенно улучшается.

Так, хотя бы одно потенциально опасное приложение (данным термином инженеры Google обозначают малварь) можно найти на 0,5% устройств, работающих под управлением Android KitKat (4.x), Lollipop (5.x) и Marshmallow (6.x). В то же время устройства с Android Nougat (7.x), Oreo (8.x) и Pie (9.x) на борту подвергаются опасности куда реже: малварь на них можно обнаружить лишь в 0,25%, 0,14% и 0,06% случаев соответственно.

Специалисты пишут, что ситуация меняется в лучшую сторону под влиянием множества факторов. Так, надежнее становится сама платформа и API, делают свое дело регулярные обновления безопасности, а также разработчики приложений постепенно привыкают к тому, что приложениям не стоит выдавать доступ к различным «чувствительным» данным. В отчете подчеркивается, что Nougat, Oreo и Pie стали гораздо устойчивее перед атаками на повышение привилегий, которые ранее помогали малвари закрепляться в системе и позволяли ей весьма эффективно противостоять попыткам удаления.

При этом инженеры Google сообщают, что даже устройства с более старыми версиями ОС находятся в большей безопасности, если их владельцы устанавливают приложения только из официального каталога Play Store. Так, загружающие приложения из Play Store пользователи подвергаются заражениям лишь в 0,09% случаев, тогда как скачивание и установка приложений из других источников поднимает риск до 0,61%. То есть люди, предпочитающие исключительно Google Play, рискуют в 9 раз меньше.

Согласно статистике компании, чаще всего различным инфекциям подвергаются пользователи из Индонезии, Индии, США, России и Японии.