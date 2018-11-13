Юбилейный 2^3 по счету ZeroNights станет экспериментом или перезагрузкой, называйте это как вам удобнее. Конференция будет отличаться от предыдущих и пройдет 20-21 ноября в Санкт-Петербурге, на территории концертного клуба А2 Green Concert.
Тем временем, организаторы ZeroNights 2018 утвердили финальный вариант программы конференции, который мы публикуем ниже. Также напоминаем, что до конференции осталась всего неделя, поэтому самое время купить билеты.
20 ноября
Главный зал, Мир
Зал Спутник
|Дата
|Время
|Длительность
|Активность
|20 ноября
|11:00
|Весь день
|Hardware zone
21 ноября
Главный зал, Мир
Зал Спутник
|Дата
|Время
|Длительность
|Web village
|21 ноября
|11:00
|60 мин.
|I love XSS, Just One More Whitehat Guy
|21 ноября
|12:00
|25 мин.
|Blind XSS, H D, Павел Рукавишников
|21 ноября
|12:25
|30 мин.
|Основные способы обхода CSP,Иван Чалыкин
|21 ноября
|12:55
|40 мин.
|Автоматизация BugBounty, Сергей (BlackFan) Бобров
|21 ноября
|13:35
|40 мин.
|Introduction into browser hacking,Андрей (L1kvID) Ковалев
|21 ноября
|14:15
|30 мин.
|Misconfiguration в инфраструктуре разработчиков, Алексей (SooLFaa) Морозов
|21 ноября
|14:45
|30 мин.
|НЕтипичные уязвимости, Алексей (GreenDog) Тюрин
|21 ноября
|15:15
|60 мин.
|PHP, Омар (Beched) Ганиев
|21 ноября
|16:15
|30 мин.
|PHP unserialize, Павел Топорков
|21 ноября
|16:45
|40 мин.
|Spel injection, Александр «Webr0ck» Романов
|21 ноября
|17:25
|60 мин.
|Defense. Change my mind!, Егор (ShikariSenpai) Карбутов, Сергей (BeLove) Белов
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