Юбилейный 2^3 по счету ZeroNights станет экспериментом или перезагрузкой, называйте это как вам удобнее. Конференция будет отличаться от предыдущих и пройдет 20-21 ноября в Санкт-Петербурге, на территории концертного клуба А2 Green Concert.

Тем временем, организаторы ZeroNights 2018 утвердили финальный вариант программы конференции, который мы публикуем ниже. Также напоминаем, что до конференции осталась всего неделя, поэтому самое время купить билеты.

20 ноября

Главный зал, Мир

Дата Время Длительность Тема доклада
20 ноября 11:30 45 мин. Harder, Faster, Better, Stronger: The (Re)Evolution of the Hacker Con, Диллон @L33tdawg Каннабхиран
20 ноября 12:25 45 мин. Turning your BMC into a revolving door, Александре Гезе, Джофри Чарны, Фабиен Перигу
20 ноября 13:20 15 мин. Abusing UPnP to create the perfect cloaking framework, x0rz
20 ноября 13:45 45 мин. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие: репортим 0-деи отечественным вендорам АСУ ТП, Владимир Дащенко
20 ноября 14:40 45 мин. Diffing C source codes to binaries, Хоксен Коре
20 ноября 15:35 15 мин. Issues in Nodejs Desktop applications (hypster_mode_ON in development), Борис Рютин
20 ноября 16:00 45 мин. Vulnerability in compiler leads to stealth backdoor in software., Давид Баптист
20 ноября 16:55 30 мин. NUClear explotion, Александр Ермолов, Руслан Закиров
20 ноября 17:35 15 мин. Автоматизация при работе с эксплоитами ядра Linux, dump_stack()
20 ноября 18:00 45 мин. Ntlm Relay Reloaded: Attack methods you do not know, Цзюньюй Чжоу, Цзянин Ван
20 ноября 18:55 15 мин. Выполнение ELF в оперативной памяти Linux, Ярослав Москвин

Зал Спутник

Дата Время Длительность Активность
20 ноября 11:00 Весь день Hardware zone

 

21 ноября

Главный зал, Мир

Дата Время Длительность Тема доклада
21 ноября

 

 10:00 45 мин. Unveiling the cloak: A behind-the-scenes look at what happens when you click that link, Илья Нестеров, Сергей Шекян
21 ноября

 

 10:55 45 мин. Massive Scale USB Device Driver Fuzz WITHOUT device, HC MA
21 ноября

 

 11:50 15 мин. Автоматизированный подход для анализа безопасности сетевых устройств, Дрягунов Михаил, Никита Логинов, Ходукина Наталия
21 ноября

 

 12:15 30 мин. SD-WAN Internet Census, Антон Николаев, Денис Колегов, Олег Брославски
21 ноября

 

 12:55 45 мин. From Graphic Mode To God Mode, Discovery Vulnerabilities of GPU Virtualization, Ранчо Хан
21 ноября

 

 13:50 45 мин. Redis post-exploitation, Павел Топорков
21 ноября

 

 14:45 15 мин. Показать все, что скрыто: как получить доступ к чувствительным данным, используя особенности библиотек редактирования графических файлов, Федоткин Захар (d4d)
21 ноября

 

 15:10 30 мин. Who owned your code: Attack surfaces against git web servers used by thousands of developers, Вэньсю Ву, Цзюньюй Чжоу
21 ноября

 

 15:50 45 мин. Zero Fax given, Луис Мерино, Маркус Ферфир, Эрик Сестерхен
21 ноября

 

 16:45 45 мин. Researching Marvell Avastar Wi-Fi: from zero knowledge to over-the-air zero-touch RCE, Денис Селянин
21 ноября

 

 17:40 30 мин. Reverse proxies & Inconsistency, Алексей (GreenDog) Тюрин
21 ноября

 

 18:20 30 мин. Race Condition exploration tool, Независимая группа исследователей
21 ноября

 

 19:00 15 мин. SCADA projects from the point of view of hackers, Юрий Гуркин

Зал Спутник

Дата Время Длительность Web village
21 ноября 11:00 60 мин. I love XSS, Just One More Whitehat Guy
21 ноября 12:00 25 мин. Blind XSS, H D, Павел Рукавишников
21 ноября 12:25 30 мин. Основные способы обхода CSP,Иван Чалыкин
21 ноября 12:55 40 мин. Автоматизация BugBounty, Сергей (BlackFan) Бобров
21 ноября 13:35 40 мин. Introduction into browser hacking,Андрей (L1kvID) Ковалев
21 ноября 14:15 30 мин. Misconfiguration в инфраструктуре разработчиков, Алексей (SooLFaa) Морозов
21 ноября 14:45 30 мин. НЕтипичные уязвимости, Алексей (GreenDog) Тюрин
21 ноября 15:15 60 мин. PHP, Омар (Beched) Ганиев
21 ноября 16:15 30 мин. PHP unserialize, Павел Топорков
21 ноября 16:45 40 мин. Spel injection, Александр «Webr0ck» Романов
21 ноября 17:25 60 мин. Defense. Change my mind!, Егор (ShikariSenpai) Карбутов, Сергей (BeLove) Белов

 

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