Юбилейный 2^3 по счету ZeroNights станет экспериментом или перезагрузкой, называйте это как вам удобнее. Конференция будет отличаться от предыдущих и пройдет 20-21 ноября в Санкт-Петербурге, на территории концертного клуба А2 Green Concert.

Тем временем, организаторы ZeroNights 2018 утвердили финальный вариант программы конференции, который мы публикуем ниже. Также напоминаем, что до конференции осталась всего неделя, поэтому самое время купить билеты.

20 ноября

Главный зал, Мир

Зал Спутник

Дата Время Длительность Активность 20 ноября 11:00 Весь день Hardware zone

21 ноября

Главный зал, Мир

Зал Спутник