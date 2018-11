Дата Время Длительность Тема доклада

21 ноября 10:00 45 мин. Unveiling the cloak: A behind-the-scenes look at what happens when you click that link, Илья Нестеров, Сергей Шекян

21 ноября 10:55 45 мин. Massive Scale USB Device Driver Fuzz WITHOUT device, HC MA

21 ноября 11:50 15 мин. Автоматизированный подход для анализа безопасности сетевых устройств, Дрягунов Михаил, Никита Логинов, Ходукина Наталия

21 ноября 12:15 30 мин. SD-WAN Internet Census, Антон Николаев, Денис Колегов, Олег Брославски

21 ноября 12:55 45 мин. From Graphic Mode To God Mode, Discovery Vulnerabilities of GPU Virtualization, Ранчо Хан

21 ноября 13:50 45 мин. Redis post-exploitation, Павел Топорков

21 ноября 14:45 15 мин. Показать все, что скрыто: как получить доступ к чувствительным данным, используя особенности библиотек редактирования графических файлов, Федоткин Захар (d4d)

21 ноября 15:10 30 мин. Who owned your code: Attack surfaces against git web servers used by thousands of developers, Вэньсю Ву, Цзюньюй Чжоу

21 ноября 15:50 45 мин. Zero Fax given, Луис Мерино, Маркус Ферфир, Эрик Сестерхен

21 ноября 16:45 45 мин. Researching Marvell Avastar Wi-Fi: from zero knowledge to over-the-air zero-touch RCE, Денис Селянин

21 ноября 17:40 30 мин. Reverse proxies & Inconsistency, Алексей (GreenDog) Тюрин

21 ноября 18:20 30 мин. Race Condition exploration tool, Независимая группа исследователей