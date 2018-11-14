Как проникнуть в берлогу и не получить балалайкой по кумполу. Приглашаем принять участие в хакерском квесте DefHack на конференции ZeroNights!

Где и когда? Место: Россия, Санкт-Петербург, А2 Green Concert Дата: 20-21 ноября 2018 Сайт конференции: 2018.zeronights.ru

В квесте представлен виртуальный мир антиутопии, по которому вам предстоит путешествовать, выполняя различные задания. Всё начинается с поступления на работу в отдел расследования инцидентов Ё-корп. Распутывание дел в роли «белого» хакера приведет вас к встрече с интересными противниками — вы познакомитесь с яркими представителями группировок в «серых» и «чёрных» шляпах. Каждый ваш шаг сказывается на окружающем мире, отражаясь через призму новостного сайта корпорации. По мере того, как вы узнаете стороны конфликта, вам, как и в жизни, представляется возможность выбора. От того, чью сторону вы примете, зависит судьба этого мира.

Категории новых заданий, включенные в дополнение DefHack 2018.11:

реверс

pwn

Категории всех заданий, встречающихся в DefHack 2018.11:

форензика, расследования (сеть, диск)

реверс

веб

разведка, osint

mitm

brute-force

pwn

повышение привилегий

смарт-контракты Ethereum

Кроме того, вам представится возможность поработать с сетью Tor, причем не только через браузер, но также потребуется перенаправлять в неё трафик приложений (например, с помощью torsocks). Мы рекомендуем использовать какой-либо дистрибутив Linux.

Участвовать можно как в одиночку, так и в команде. Сложность большинства заданий — легкая или средняя, они вполне по силам любому админу, программисту, тестировщику, и тем более пентестеру. По каждому заданию можно получить внутриигровую подсказку, привязанную к контексту вашего текущего прогресса. Для вопросов к организаторам есть выделенный телеграм-чат @defhack2018.

Составляя задания, мы старались приблизить их к реальным, потенциально возможным ситуациям. Надеемся, большинство заданий окажутся полезны и для отработки базовых методов атаки, и для понимания возможных методов защиты. Также надеемся, что вам понравятся истории, которые рассказываются в квесте.