Участникам конкурса Kaspersky Start Russia предлагается спрогнозировать появление реальных угроз в перспективе пяти лет как в сферах взаимодействия людей с роботами и между собой посредством VR-технологий, так и в любых других областях. И по итогам этих прогнозов предложить защитные решения, устраняющие или минимизирующие потенциальные опасности. Три победителя конкурса разделят призовой фонд — один миллион рублей и получат возможность продолжить работу над идеями в Инкубаторе «Лаборатории Касперского».

Прямо на наших глазах рождается новый мир, где люди взаимодействуют друг с другом с помощью виртуальной реальности и роботов — программных и аппаратных машин. Все эти технологии облегчают и разнообразят жизнь, но в то же время могут стать источником угроз. Впрочем, помимо этих очевидных опасностей, завтрашний день таит немало других угроз, о которых нам пока неизвестно.

Разыскиваются амбициозные лидеры с опытом в ИТ-индустрии, готовые уже сегодня защищать мир будущего от угроз всех типов и возглавить собственные проекты в «Лаборатории Касперского». Задача участников — развить поданные на конкурс идеи до жизнеспособного плана всего за несколько недель, попутно продемонстрировать экспертизу и потенциал.

Для читателей «Хакера» прием заявок на конкурс Kaspersky Start Russia продлен до 15 ноября 2018 года включительно. Идеи будут оцениваться по таким критериям, как соответствие темам конкурса, актуальность решаемой проблемы, возможность реализации, опыт и потенциал основателя.

По итогам будет отобрано 25 участников, которые за месяц доработают свои идеи с учетом рекомендаций экспертов «Лаборатории Касперского», пройдут два отборочных тура и выступят с презентациями в финале.

Финал конкурса — 13 декабря 2018 года. Тройка лидеров получит денежные призы*:

первое место — 500 тысяч рублей;

второе место — 300 тысяч рублей;

третье место — 200 тысяч рублей.

Цель Kaspersky Start Russia — найти и поддержать талантливых людей силами Инкубатора «Лаборатории Касперского», предложить им стать внутренними предпринимателями для работы над собственными решениями. Мы рассчитываем, что при всесторонней поддержке с нашей стороны участники конкурса реализуют свои идеи и смогут превратить их в глобальные проекты.

Подробнее о темах конкурса, этапах проведения, условиях участия и статусе внутренних предпринимателей — на сайте www.kasperskystart.com.

Давайте строить безопасное будущее вместе!

*До удержания НДФЛ