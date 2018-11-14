Участникам конкурса Kaspersky Start Russia предлагается спрогнозировать появление реальных угроз в перспективе пяти лет как в сферах взаимодействия людей с роботами и между собой посредством VR-технологий, так и в любых других областях. И по итогам этих прогнозов предложить защитные решения, устраняющие или минимизирующие потенциальные опасности. Три победителя конкурса разделят призовой фонд — один миллион рублей и получат возможность продолжить работу над идеями в Инкубаторе «Лаборатории Касперского».
Прямо на наших глазах рождается новый мир, где люди взаимодействуют друг с другом с помощью виртуальной реальности и роботов — программных и аппаратных машин. Все эти технологии облегчают и разнообразят жизнь, но в то же время могут стать источником угроз. Впрочем, помимо этих очевидных опасностей, завтрашний день таит немало других угроз, о которых нам пока неизвестно.
Разыскиваются амбициозные лидеры с опытом в ИТ-индустрии, готовые уже сегодня защищать мир будущего от угроз всех типов и возглавить собственные проекты в «Лаборатории Касперского». Задача участников — развить поданные на конкурс идеи до жизнеспособного плана всего за несколько недель, попутно продемонстрировать экспертизу и потенциал.
Для читателей «Хакера» прием заявок на конкурс Kaspersky Start Russia продлен до 15 ноября 2018 года включительно. Идеи будут оцениваться по таким критериям, как соответствие темам конкурса, актуальность решаемой проблемы, возможность реализации, опыт и потенциал основателя.
По итогам будет отобрано 25 участников, которые за месяц доработают свои идеи с учетом рекомендаций экспертов «Лаборатории Касперского», пройдут два отборочных тура и выступят с презентациями в финале.
Финал конкурса — 13 декабря 2018 года. Тройка лидеров получит денежные призы*:
- первое место — 500 тысяч рублей;
- второе место — 300 тысяч рублей;
- третье место — 200 тысяч рублей.
Цель Kaspersky Start Russia — найти и поддержать талантливых людей силами Инкубатора «Лаборатории Касперского», предложить им стать внутренними предпринимателями для работы над собственными решениями. Мы рассчитываем, что при всесторонней поддержке с нашей стороны участники конкурса реализуют свои идеи и смогут превратить их в глобальные проекты.
Подробнее о темах конкурса, этапах проведения, условиях участия и статусе внутренних предпринимателей — на сайте www.kasperskystart.com.
Давайте строить безопасное будущее вместе!
*До удержания НДФЛ
dzmitry
13.11.2018 at 08:35
Цитата из положения о конкурсе:
«7.3. Заказчик оставляет за собой право использовать по своему усмотрению, без получения разрешения со стороны Участников Конкурса и без выплаты им вознаграждения любые идеи, концепции, принципы, методы, решения технических, организационных или иных задач (»
В общем кратко это просто сбор идей, чтобы потом самим их реализовать если что интересное будет. Так что без прототипа туда подавать заявки наверное нет смысла.
Роман_Диджитория
13.11.2018 at 09:04
Как раз имеет смысл подавать именно идеи. Инкубатор поможет довести их до ума, то есть, до коммерческого продукта. Ведь сами по себе идеи мало чего стоят. Вот статья на эту тему руководителя инкубатора «Лаборатории Касперского», там про это подробно написано: https://vc.ru/life/49771-vnutrennee-predprinimatelstvo-tri-plyusa-i-odin-nyuans
innovator
13.11.2018 at 12:17
Дмитрий, условие для подобных конкурсов стандартное. Несколько важных уточнений: 1) Инкубатор не имеет штата разрабочиков, лидер защищает идею и получает бюджет на ее реализацию, команда уже формируется позже 2) Ценность для инкубатора в экспертизе и амбициозности участника, идея просто дополнительный критерий отбора, которая как раз раскрывает эти качества 3)Идея становится успешной только в ходе реализации, сама по себе она ничего не стоит, пройдут десятки итераций и пивотов до того, как она превратится в продукт 4) Уникальных идей нет: десятки, а то и сотни людей уже придумали и реализуют любую идею, которая пришла в голову вам или мне (даже нам на конкурсы всегда приходят по несколько одинаковых) 5) Можно пылить «на полках» свои идеи дальше (наблюдая, как кто-то другой становится успешным), а можно прийти и попробовать реализовать самому. Для Инкубатора главная ценность — идейный ЧЕЛОВЕК!
Mr-r00t
14.11.2018 at 16:15
А можно просто забить на этот геморой для тебя на котором в будующем «Дядя Женя» еще поднимет бабла.
innovator
15.11.2018 at 12:20
«Бабло» поднимает и инноватор, а еще смотрим пункт 5 выше.