Специалисты компании Metric Labs, которой принадлежит портал Top10VPN, изучили топ-20 бесплатных VPN-приложений, доступных в каталогах Google Play и App Store. Исследователи пришли к выводу, что доверять большинству из этих решений, суммарно насчитывающим миллионы установок, попросту нельзя.

Оказалось, что порядка 60% изученных приложений были созданы китайскими разработчиками или принадлежат связанным с Китаем компаниям. Так, 17 из 30 приложений (10 приложений доступны в обоих каталогах) оказались легально зарегистрированы в Китае или имеют китайских владельцев.

Исследователи отмечают, что найти эту информацию было не так просто, и все это вызывает серьезное беспокойно, учитывая, что власти Китая активно борются с VPN-сервисами и контролируют интернет на территории страны железной хваткой.

Хуже того, специалисты пишут, что большинство изученных бесплатных VPN-приложений не имеют практически никакой защиты конфиденциальности, да и техподдержки у них тоже попросту нет.

Так, согласно исследованию, 86% приложений имеют «неприемлемую политику конфиденциальности». К примеру, они не обещают не вести логов трафика, используют шаблонные правила конфиденциальности, где слово «VPN» вообще не встречается. А порой приложения не имеют никаких доступных пользователям правил вообще или открыто оставляют за собой право отслеживать пользователей и передавать их данные третьим сторонам.

64% приложений не имеют даже официального сайта для своего сервиса, то есть доступны только непосредственно через официальные каталоги.

Специалисты резюмируют, что, к сожалению, в результатах поиска App Store и Google Play бесплатные приложения оказываются выше других, а Google и Apple не слишком заботятся о проверке разработчиков. В результате в топе оказываются решения компаний, о которых нет никакой информации в сети, а описания приложений порой содержат открытую дезинформацию.