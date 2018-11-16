Эксперты компании Positive Technologies решили проверить уровень безопасности современных банкоматов. Для этого исследователи тщательно изучили 26 моделей банкоматов крупнейших производителей (NCR, Diebold Nixdorf, GRGBanking).

В итоге выяснилось, что практически все устройства уязвимы перед теми или иными локальными или сетевыми атаками, а уровень защиты, пожалуй, лучше всего характеризует известный термин «театр безопасности». Дело в том, что 85% изученных машин оказалось возможно скомпрометировать в течение 15 минут.

Вот только некоторые выводы и цифры, приведенные в отчете специалистов:

15 из 26 банкоматов по-прежнему работают под управлением Windows XP;

22 машины уязвимы перед сетевым спуфингом, то есть атакующий может локально подключиться к устройству через LAN и осуществлять мошеннические транзакции. Причем для реализации такой атаки понадобится всего 15 минут;

18 устройств уязвимы перед атаками типа black box, то есть подключив к банкомату специальное устройство, управляющее работой диспенсера, атакующий может заставить его выдавать наличные. Исследователи отмечают, что для создания такого хакерского девайса подходит Raspberry Pi, Teensy или BeagleBone, а атака занимает около 10 минут;

20 банкоматов можно вывести из режима киоска, просто подключившись к ним через USB или PS/2. После этого атакующий получает доступ к ОС и может выполнять самые разные команды;

24 из 26 изученных машин не шифруют данные на жестких дисках, и если злоумышленник может получить физический доступ к диску, он может извлечь любые хранящиеся там данные и конфигурации.

«В большинстве случаев защитные механизмы будут лишь мелкой помехой для атакующих: наши специалисты нашли способы обойти защиту практически в каждом случае. Так как банки обычно используют одинаковые конфигурации для большого числа банкоматов, успешная атака на один банкомат может быть повторена в куда больше масштабе», — резюмируют исследователи.