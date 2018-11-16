Эксперты из Нью-Йоркского университета и Университета Мичигана опубликовали доклад, посвященный генеративно-состязательной сети DeepMasterPrints, которая умеет создавать универсальные отпечатки пальцев (по аналогии и универсальными ключами, которые подходят к разным замкам). В сущности, этот инструмент открывает возможность проведения своего рода «словарных атак» на биометрические защитные механизмы.

Исследователи объясняют, что большинство современных сканеров отпечатков, встроенных в смартфоны, ноутбуки и прочую технику, невелики и, по сути, работают лишь с частью отпечатка пальца пользователя, сопоставляя эту часть с базой. Более того, некоторые части отпечатков пальцев повторяются и имеют схожие, почти одинаковые признаки. Это натолкнуло специалистов на мысль, что можно сгенерировать искусственный отпечаток, состоящий из нескольких разных частей, принадлежащих разным личностям, чтобы иметь возможность обмануть биометрию и «совпасть» с различными настоящими отпечатками из базы.

DeepMasterPrints является закономерным продолжением разработки MasterPrints, представленной экспертами в прошлом году. Но работа MasterPrints строилась на другом принципе, это решение полагалось на модификацию деталей уже имеющихся отпечатков пальцев, но не могло создавать новые отпечатки. DeepMasterPrints, в свою очередь, имеет базу из 6000 отпечатков пальцев реальных людей, из которых может создавать новые.

Исследователи тестировали DeepMasterPrints против классического датасета отпечатков NIST, снятых при помощи чернил, а также против датасета, полученного от современных сенсоров. В отчете сказано, что DeepMasterPrints показал себя гораздо лучше, работая с цифровыми отпечатками, а не с базой «чернильных» отпечатков.

Так, специалисты разделили уровни возможной защиты на три ступени: самый защищенный с вероятностью ложных совпадений 0,01%, средний и наиболее распространенный с вероятностью 0,1%, и самый нижний, где процент ложных совпадений может равняться 1%.

Работая с самым нижним уровнем защиты и цифровыми отпечатками, DeepMasterPrints показал впечатляющий результат — почти 77%. Однако исследователи признают, что биометрические сенсоры редко работают на столь низком уровне. Для среднего уровня защиты, который допускает 0,1% ложных совпадений, результат оказался более ожидаемым — около 23% для цифровых отпечатков. Что до самых защищенных решений, их ожидаемо удалось обмануть лишь в 1,2% случаев.