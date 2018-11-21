Всего неделю назад аналитики компании Defiant рассказывали об опасной уязвимости в популярном плагине WP GDPR Compliance, установленном более 100 000 раз. Баг позволяет злоумышленникам обратиться к одной из внутренних функций плагина и изменить настройки не только самого плагина, но и всей CMS вообще, создав в системе новый аккаунт администратора.

Теперь очень похожую проблему эксплуатируют в другом популярном решении, плагине AMP для WordPress. Уязвимость в данном продукте была обнаружили в еще в конце октября, из-за чего плагин даже исключали из официального репозитория больше чем на неделю. После разработчики выпустили версию 0.9.97.20, в которой уязвимость была исправлена.

Баг очень схож с проблемой в WP GDPR Compliance. Уязвимость тоже позволяет любому зарегистрированному пользователю выполнять действия, для которых в нормальных обстоятельствах необходимы права администратора.

PoC-эксплоит появился еще на прошлой неделе, но теперь специалисты компании WordFence предупреждают, что злоумышленники сочетают использование этой проблемы с XSS-уязвимостью. Комбинация этих багов позволяет хакерам создать нового пользователя (как правило, с именем supportuuser) с правами администратора и получить доступ к редактору кода других плагинов, что используется для внедрения на сайт бэкдоров (на случай, если supportuuser будет удален).

Эксперты призывают пользователей AMP для WordPress обновиться как можно скорее, а также проверить систему на предмет компрометации (хотя бы поискав профиль supportuuser и, если нужно, удалив его).