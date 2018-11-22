Специалисты предупреждают о повышении мошеннической активности в связи с «черной пятницей». Эксперты Group-IB обнаружили более 400 сайтов-клонов, копирующих популярную торговую площадку AliExpress, и еще две сотни сайтов, маскирующихся под известные бренды и интернет-магазины. Целью подобных мошеннических ресурсов может быть как реализация контрафактных товаров, так и кража денег или данных банковских карт пользователей.

23 ноября стартует «черная пятница» — масштабная распродажа, с которой в США и в Европе начинается традиционный сезон рождественских скидок. В последние годы ажиотаж наблюдается не только в магазинах, где за товарами со скидками 50%-80% выстраиваются огромные очереди, но и в интернете. Только с 7 по 21 ноября Group-IB зафиксировала более 120 000 публикаций с упоминаниями этой акции в социальных сетях (97%) и на других веб-площадках (3%). Реклама «черной пятницы» появляется в социальных сетях, в постах у топовых блогеров и на самих торговых площадках.

AliExpress и 400 разбойников

Подобным потребительским бумом (солидные скидки действуют лишь ограниченное количество времени) активно пользуются мошенники. Они заранее создают сайты-клоны известных брендов и интернет-магазинов.

Например, специалисты Group-IB обнаружили около 400 ресурсов, копирующих популярную торговую интернет-площадку AliExpress. Для привлечения внимания покупателей злоумышленники копировали сайт интернет-магазина, бренд, логотипы и фирменные цвета и регистрировали похожее доменное имя. Большинство изученных подозрительных ресурсов содержали в доменном имени различные варианты официального названия AliExpress. Ущерб для одного покупателя может достигать десятков тысяч рублей. Ежемесячно на один подобный сайт может заходить до 200 000 человек.

Масштабы такой преступной деятельности огромны. Число ресурсов, запущенных одной группой мошенников, может достигать нескольких сотен.

Незадолго до «черной пятницы» команда Brand Protection выявила крупную сеть подобных сайтов — 198 штук, незаконно использующих товарные знаки и бренды известных марок. Большая часть доменных имен была куплена в конце августа 2018 года и практически весь контент — фотографии товаров, их описание и цены были скопированы с официальных ресурсов. Примечательно, что все эти ресурсы имели одного и того же хостинг-провайдера — ISPIRIA Networks Ltd, находящегося в Белизе (Центральная Америка).

Целью таких сайтов-клонов может быть как реклама и продвижение собственных товаров, так и реализация контрафакта. По данным Group-IB, объем онлайн-рынка торговли контрафактной продукцией в России за год вырос на 23% и составил свыше 100 млрд рублей в 2017 году, по сравнению с 81 млрд в 2016 году. Мошенники продают на своих ресурсах бытовую и компьютерную технику, одежду и обувь, ювелирные изделия, аксессуары, косметику, медицинские препараты и многое другое, зачастую с огромной скидкой — до 80%. По статистике Group-IB, каждый 5 поддельный товар был куплен в интернете, в среднем россияне на покупку контрафактной продукции тратит 5 300 рублей.

Случается, что мошенники продают несуществующие товары. Например, предлагают версию игры «Red Dead Redemption 2» на ПК, несмотря на то, что игра вышла только на PlayStation 4 и Xbox One.

Торжество фишинга: 1274 атаки в день

Кроме того, особую опасность для покупателей представляю ресурсы, созданные злоумышленниками для кражи денег или данных (логинов, паролей, банковских карт), речь идет о фишинговых сайтах. По данным экспертов Group-IB Brand Protection, ежедневно фиксируется 1274 фишинговых атак. Всего выручка фишинговых ресурсов, использующих бренды известных компаний, в среднем за месяц работы составляет 3 млн рублей, а посетителями таких сайтов ежемесячно становятся около 200 тыс. человек.

Мошенники используют те же каналы продвижения, что и легальные ресурсы: рассылку в мессенджерах, баннерную рекламу, поисковую оптимизацию (SEO) и продвижение в социальных сетях. Злоумышленники нередко, покупают домен очень схожий с оригинальными, настраивают на нем редирект и раскручивают эту ссылку. Перейдя по такой ссылке, пользователь оказывается на странице с совершенно другим адресом.