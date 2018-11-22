30 ноября – 1 декабря в Инновационном центре «Сколково» состоится международная конференция Skolkovo Cyberday 2018. Ведущие эксперты обсудят наиболее актуальные вопросы в сфере кибербезопасности, постараются найти свежие технологические решения, а также основные риски в применении новых методов защиты информации.

Организаторами Skolkovo Cyberday 2018 выступают Кластер информационных технологий Фонда «Сколково» и Межрегиональная общественная организации «Ассоциация руководителей служб информационной безопасности» (МРОО «АРСИБ»). Конференция проходит уже в четвертый раз.

«Конференция Skolkovo Cyberday предоставляет возможность для бизнеса поделиться практическим опытом обеспечения информационной безопасности в условиях меняющегося ландшафта угроз. Для быстрорастущих технологических компаний –это возможность поделиться экспертизой в тех направлениях, где в настоящее время активно создаются новые технологии и разработки. Мероприятие c каждым годом объединяет все большее количества экспертов и профессионалов в области информационной безопасности. Убежден, именно в сфере кибербезопасности имеющаяся в стране экспертиза позволяет создавать новые решения, которые могут успешно конкурировать с международными лидерами рынка», — говорит Сергей Ходаков, директор по операционной работе Кластера информационных технологий Фонда «Сколково».

Специальные гости и спикеры Skolkovo Cyberday:

Алексей Соколов , заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Аркадий Дворкович , Председатель Фонда «Сколково»;

, Председатель Фонда «Сколково»; Константин Паршин , Вице-президент, исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»;

, Вице-президент, исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»; Артем Сычев , заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации, Банк России;

, заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации, Банк России; Наталья Касперская , президент Группы компаний InfoWatch, соучредитель «Лаборатории Касперского»;

, президент Группы компаний InfoWatch, соучредитель «Лаборатории Касперского»; Сергей Ходаков , директор по операционной работе Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»;

, директор по операционной работе Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»; Дмитрий Скляров , руководитель отдела исследований приложений, Positive Technologies;

, руководитель отдела исследований приложений, Positive Technologies; Илья Сачков , генеральный директор, основатель компании Group-IB;

, генеральный директор, основатель компании Group-IB; Андрей Масалович , генеральный директор, Лавина пульс;

, генеральный директор, Лавина пульс; Сергей Гарбук , директор по научным исследованиям, АО «НТЦ «Станкоинформзащита»;

, директор по научным исследованиям, АО «НТЦ «Станкоинформзащита»; Дмитрий Волков , технический директор, руководитель Threat Intelligence, сооснователь компании Group-IB;

, технический директор, руководитель Threat Intelligence, сооснователь компании Group-IB; Рустэм Хайретдинов , генеральный директор компании AttackKiller, вице-президент ГК InfoWatch;

, генеральный директор компании AttackKiller, вице-президент ГК InfoWatch; Антон Мелузов , Руководитель департамента развития услуг и продуктов ОАО «Инфотекс Интернет Траст»;

, Руководитель департамента развития услуг и продуктов ОАО «Инфотекс Интернет Траст»; Грицай Георгий , Директор по направлению «Информационная безопасность», АНО «Цифровая экономика»;

, Директор по направлению «Информационная безопасность», АНО «Цифровая экономика»; Максим Денисов , Директор по науке и инновациям, YotaDevices;

, Директор по науке и инновациям, YotaDevices; Андрей Янкин , Заместитель директора центра информационной безопасности, Инфосистемы Джет;

, Заместитель директора центра информационной безопасности, Инфосистемы Джет; Гиль Адани, CEO HackerU;

Сергей Белов , руководитель отдела продуктовой безопасности, Mail.ru;

, руководитель отдела продуктовой безопасности, Mail.ru; Анастасия Новикова , co-founder, ONSEC/Wallarm;

, co-founder, ONSEC/Wallarm; Антон Лопаницын , исследователь безопасности, ONSEC;

, исследователь безопасности, ONSEC; Кирилл Ермаков , CTO, QIWI Russia;

, CTO, QIWI Russia; Денис Гамаюнов , генеральный директор «Солид Софт»;

, генеральный директор «Солид Софт»; Игорь Янковский , руководитель направления мобильной разработки, DigitalDesign;

, руководитель направления мобильной разработки, DigitalDesign; Юрий Курочкин , технический директор QRate;

, технический директор QRate; Лев Палей , начальник Отдела ИТ обеспечения защиты информации АО «СО ЕЭС»;

, начальник Отдела ИТ обеспечения защиты информации АО «СО ЕЭС»; Кирилл Салтанов, преподаватель компьютерной безопасности «Университет Иннополис».

Темы конференции:

Будущее кибербезопасности – вызовы и возможности.

Трансформация угроз и эволюция методов защиты.

ML/AI – новые возможности обеспечения кибербезопасности.

Новые подходы проактивного обеспечения безопасности.

Bug Bounty: каковы риски в использовании программы, с помощью которой люди могут получить вознаграждение от разработчиков за нахождение на веб-сайтах ошибок.

Кирилл Ермаков, технический директор QIWI:

«Skolkovo Cyberday — это уникальная возможность для молодых стартапов в области информационной безопасности заявить о себе. У них будет шанс показать свой продукт не только инвесторам, но и большинству ключевых заказчиков в России. Что касается темы “BugBounty”, о которой я буду говорить на конференции, хотел бы отметить: такие программы сегодня уже не прихоть и не дань моде. Это неотъемлемая часть комплексного подхода к обеспечению безопасности бизнеса».

В рамках Skolkovo Cyberday также состоятся II Кубок CTF России 2018 и межотраслевая конференция БИТ Москва.

Кроме того, будет анонсирован международный конкурс проектов Skolkovo Cybersecurity Challenge, посвященный поиску лучших инновационных решений, направленных на защиту бизнеса и частных лиц от киберугроз. За три года существования в нем приняло участие более 250 компаний. Победителями становились: Wallarm, Group-IB, SecureBank, Safe-Tech, Vulners, OZ Photo Expert.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.