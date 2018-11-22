30 ноября – 1 декабря в Инновационном центре «Сколково» состоится международная конференция Skolkovo Cyberday 2018. Ведущие эксперты обсудят наиболее актуальные вопросы в сфере кибербезопасности, постараются найти свежие технологические решения, а также основные риски в применении новых методов защиты информации.
Организаторами Skolkovo Cyberday 2018 выступают Кластер информационных технологий Фонда «Сколково» и Межрегиональная общественная организации «Ассоциация руководителей служб информационной безопасности» (МРОО «АРСИБ»). Конференция проходит уже в четвертый раз.
«Конференция Skolkovo Cyberday предоставляет возможность для бизнеса поделиться практическим опытом обеспечения информационной безопасности в условиях меняющегося ландшафта угроз. Для быстрорастущих технологических компаний –это возможность поделиться экспертизой в тех направлениях, где в настоящее время активно создаются новые технологии и разработки. Мероприятие c каждым годом объединяет все большее количества экспертов и профессионалов в области информационной безопасности. Убежден, именно в сфере кибербезопасности имеющаяся в стране экспертиза позволяет создавать новые решения, которые могут успешно конкурировать с международными лидерами рынка», — говорит Сергей Ходаков, директор по операционной работе Кластера информационных технологий Фонда «Сколково».
Специальные гости и спикеры Skolkovo Cyberday:
- Алексей Соколов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
- Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково»;
- Константин Паршин, Вице-президент, исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»;
- Артем Сычев, заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации, Банк России;
- Наталья Касперская, президент Группы компаний InfoWatch, соучредитель «Лаборатории Касперского»;
- Сергей Ходаков, директор по операционной работе Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»;
- Дмитрий Скляров, руководитель отдела исследований приложений, Positive Technologies;
- Илья Сачков, генеральный директор, основатель компании Group-IB;
- Андрей Масалович, генеральный директор, Лавина пульс;
- Сергей Гарбук, директор по научным исследованиям, АО «НТЦ «Станкоинформзащита»;
- Дмитрий Волков, технический директор, руководитель Threat Intelligence, сооснователь компании Group-IB;
- Рустэм Хайретдинов, генеральный директор компании AttackKiller, вице-президент ГК InfoWatch;
- Антон Мелузов, Руководитель департамента развития услуг и продуктов ОАО «Инфотекс Интернет Траст»;
- Грицай Георгий, Директор по направлению «Информационная безопасность», АНО «Цифровая экономика»;
- Максим Денисов, Директор по науке и инновациям, YotaDevices;
- Андрей Янкин, Заместитель директора центра информационной безопасности, Инфосистемы Джет;
- Гиль Адани, CEO HackerU;
- Сергей Белов, руководитель отдела продуктовой безопасности, Mail.ru;
- Анастасия Новикова, co-founder, ONSEC/Wallarm;
- Антон Лопаницын, исследователь безопасности, ONSEC;
- Кирилл Ермаков, CTO, QIWI Russia;
- Денис Гамаюнов, генеральный директор «Солид Софт»;
- Игорь Янковский, руководитель направления мобильной разработки, DigitalDesign;
- Юрий Курочкин, технический директор QRate;
- Лев Палей, начальник Отдела ИТ обеспечения защиты информации АО «СО ЕЭС»;
- Кирилл Салтанов, преподаватель компьютерной безопасности «Университет Иннополис».
Темы конференции:
- Будущее кибербезопасности – вызовы и возможности.
- Трансформация угроз и эволюция методов защиты.
- ML/AI – новые возможности обеспечения кибербезопасности.
- Новые подходы проактивного обеспечения безопасности.
- Bug Bounty: каковы риски в использовании программы, с помощью которой люди могут получить вознаграждение от разработчиков за нахождение на веб-сайтах ошибок.
Кирилл Ермаков, технический директор QIWI:
«Skolkovo Cyberday — это уникальная возможность для молодых стартапов в области информационной безопасности заявить о себе. У них будет шанс показать свой продукт не только инвесторам, но и большинству ключевых заказчиков в России. Что касается темы “BugBounty”, о которой я буду говорить на конференции, хотел бы отметить: такие программы сегодня уже не прихоть и не дань моде. Это неотъемлемая часть комплексного подхода к обеспечению безопасности бизнеса».
В рамках Skolkovo Cyberday также состоятся II Кубок CTF России 2018 и межотраслевая конференция БИТ Москва.
Кроме того, будет анонсирован международный конкурс проектов Skolkovo Cybersecurity Challenge, посвященный поиску лучших инновационных решений, направленных на защиту бизнеса и частных лиц от киберугроз. За три года существования в нем приняло участие более 250 компаний. Победителями становились: Wallarm, Group-IB, SecureBank, Safe-Tech, Vulners, OZ Photo Expert.
Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.
- Где: Инновационный центр «Сколково»
- Когда: 30 ноября – 1 декабря 2018 года
- Подробнее о конференции: sk.ru
- Регистрация участников: https://cyberday.timepad.ru/event/821670/
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