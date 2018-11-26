28 ноября 2018 года в Киеве пройдет третья всеукраинская конференция по ИТ-безопасности UA.SC.
Место проведения: Украина, Киев, Конгресс-холл Космополит
Аудитория: владельцы бизнеса, руководители IT-отделов, руководители департаментов информационной безопасности, технические специалисты, системные администраторы, новички в сфере IT.
Сайт: http://uasc.com.ua/
Как это будет? Вас ждет 22 доклада и 8 воркшопов о специфике современных угроз, секьюрити трендах, эффективных инструментах, новых решениях и успешных кейсах.
О чем будем говорить? GDPR в Украинских реалиях, защита и контроль облачных ресурсов, технологии ловушек и перехвата кибератак, обработка инцидентов и автоматизация, ThreatIntelligence, DevSecOps и другое.
История мероприятия
За два года UA Security Conference объединила более 750 участников, 37 спикеров и 8 стран. UA.SC была создана в 2016 году, как профессиональная площадка для обмена опытом, с целью повышения уровня информационной безопасности украинского бизнеса и государственных структур.
Все эти годы конференцию посещают такие компании, как ПриватБанк, Альфа-Банк Украина, CreditAgricole Банк, НБУ, Метинвест, DTEK, Ciklum, ZEOAlliance, 1+1, StarlightMedia, ФАРМАК, Киевстар, DHL, Спортмастер, SOCAREnergyUkraine, и другие драйверы украинского рынка.
UA.SC 2018
В этом году на конференции выступят эксперты из IBM, CheckPoint, Qualys, OberigIT, Symantec, SOCPrime, Splunk, EclecticIQ, OneSpan, Mobileiron.Кроме того, мы ждем много интернациональных спикеров с мировым опытом устранения уязвимостей.
Доклады конференции разделены на три потока, чтобы участники могли получить целевую информацию для своих конкретных потребностей:
- бизнес-поток: безопасность на управленческом уровне. Здесь все про внедрение продуктов для корпоративной ИТ-безопасности и опыт передовых компаний в ИТ-защите;
- технический поток: безопасность на функциональном уровне. Только практическая информация про инструменты, технологии и решения для защиты от взломов и атак;
- workshop-зал: безопасность в деталях. Подробные демонстрации продуктов и решений, инструкции по внедрению, рекомендации от производителей и открытое общением с лидерами мнений и экспертами ИТ-рынка.
Чтобы оставить мнение, нужно залогиниться