28 ноября 2018 года в Киеве пройдет третья всеукраинская конференция по ИТ-безопасности UA.SC.

Место проведения: Украина, Киев, Конгресс-холл Космополит

Аудитория: владельцы бизнеса, руководители IT-отделов, руководители департаментов информационной безопасности, технические специалисты, системные администраторы, новички в сфере IT.

Сайт: http://uasc.com.ua/

Как это будет? Вас ждет 22 доклада и 8 воркшопов о специфике современных угроз, секьюрити трендах, эффективных инструментах, новых решениях и успешных кейсах.

О чем будем говорить? GDPR в Украинских реалиях, защита и контроль облачных ресурсов, технологии ловушек и перехвата кибератак, обработка инцидентов и автоматизация, ThreatIntelligence, DevSecOps и другое.

История мероприятия

За два года UA Security Conference объединила более 750 участников, 37 спикеров и 8 стран. UA.SC была создана в 2016 году, как профессиональная площадка для обмена опытом, с целью повышения уровня информационной безопасности украинского бизнеса и государственных структур.

Все эти годы конференцию посещают такие компании, как ПриватБанк, Альфа-Банк Украина, CreditAgricole Банк, НБУ, Метинвест, DTEK, Ciklum, ZEOAlliance, 1+1, StarlightMedia, ФАРМАК, Киевстар, DHL, Спортмастер, SOCAREnergyUkraine, и другие драйверы украинского рынка.

UA.SC 2018

В этом году на конференции выступят эксперты из IBM, CheckPoint, Qualys, OberigIT, Symantec, SOCPrime, Splunk, EclecticIQ, OneSpan, Mobileiron.Кроме того, мы ждем много интернациональных спикеров с мировым опытом устранения уязвимостей.

Доклады конференции разделены на три потока, чтобы участники могли получить целевую информацию для своих конкретных потребностей: