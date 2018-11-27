Специалисты Qrator Labs сообщили об ошибке конфигурации сетей российских провайдеров, которая привела к сбою при доступе к популярным сервисам для большого числа пользователей в России.

Протокол BGP (Border Gateway Protocol) служит для управления трафиком на уровне операторов связи, и ошибки в его настройке приводят к нелегитимному перехвату трафика. Если вышестоящие операторы не осуществляют проверку того, что получают от своих клиентов, такая аномалия способна повлиять на доступность в масштабах национального сегмента. 25 ноября 2018 года подобная ошибка произошла и в России.

В 16:00 по московскому времени небольшой оператор Krek Ltd начал анонсировать сети между своими провайдерами, таким образом перенаправив значительную часть трафика «Ростелекома» на свою сеть. Справиться с такой нагрузкой сеть Krek не могла, в результате сделав недоступными тысячи сервисов для пользователей «Ростелекома». В число пострадавших попали известные компании, такие как Amazon, Youtube, Вконтакте, онлайн-кинотеатр IVI и многие другие.

По оценке Qrator Labs, аномалия могла затронуть от 10% до 20% пользователей в РФ.

Для более чем 5000 сетей этот сбой стал глобальным, перенаправив в черную дыру трафик из других регионов.

Произошедшая аномалия стала результатом двух связанных между собой ошибок: сети Krek, допустившей ошибку в конфигурации BGP и ставшей источником проблемы, и сети «Ростелекома», который стал переносчиком, не настроив корректную фильтрацию на стыке с этим клиентом. Из-за ошибок настройки протокола BGP эти операторы не только «подвесили» свои сети, но и создали проблемы для других сервисов, чей трафик оказался перехвачен. Общая продолжительность аномалии составила более часа.