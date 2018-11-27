Разработчики Google уже давно планируют отказаться от поддержки FTP в своем браузере, и грядущие нововведения, похоже, станут первым шагом в этом направлении.

Пока изменения коснутся рендера файлов, хранящихся на FTP. Дело в том, что когда пользователь пытается открыть хранящийся на FTP файл через Chrome, тот пытается отрендерить файл непосредственно в браузере. К примеру, если обратиться к ftp://ftp.hp.com/pub/extaccel/landing.jpg, браузер откроет картинку.

Теперь разработчики хотят изменить порядок действий браузера таким образом, чтобы при обращении к адресу ftp:// Chrome не пытался открыть указанный файл, но просто скачивал его. Что касается отображения FTP-директорий, оно пока останется прежним. Разработчики подчеркивают, что FTP – это небезопасный legacy-протокол, избавиться от которого раз и навсегда пока невозможно, но сократить связанные с ним риски вполне реально.

Журналисты BleepingComputer отмечают, что разработчики Google уже несколько лет призывают к отказу от поддержки FTP в браузерах, так как процент его использования невелик, а риски из-за этого значительно возрастают. Например, подобный призыв был опубликован еще в 2014 году, и после этого неоднократно появлялись баг-репорты, связанные с FTP: блокировка ftp:// на страницах HTTPS; принудительная загрузка PDF с FTP; отключение JS для FTP ресурсов; отключение рендеринга с FTP ресурсов; отказ от поддержки FTP в iOS.

При этом разработчики Google не одиноки в своем желании прекратить поддержку FTP в браузере. Так, на Bugzilla можно найти тему о поддержке FTP через SSL, созданную 18 лет назад, последние комментарии в которой датированы летом текущего года. Эти свежие сообщения гласят, что конечная цель разработчиков Firefox – полный отказ от поддержки FTP в их браузере. В связи с этим тема была закрыта, ведь если от поддержки FTP все равно со временем планируют отказаться, нет смысла теперь добавлять связанный с этим код в и так немалую кодовую базу проекта.