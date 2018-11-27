Представители Роскомнадзора сообщили, что в минувший понедельник было возбуждено административное дело в отношении компании Google. Дело в том, что Google не подключен к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), при помощи которой должна происходить фильтрация поисковой выдачи. Так, из выдачи должны исключаться заблокированные в России сайты, перечень которых и содержит ФГИС.

«По российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов.

Ранее в результате контрольных мероприятий Роскомнадзор установил, что компания Google, LLC не подключена к федеральной государственной информационной системе. Данный факт образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.40 КоАП РФ. Для юридических лиц предусмотрена ответственность — штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей.

26 ноября 2018 года в отношении Google, LLC составлен протокол об административном правонарушении. Рассмотрение дела по существу состоится в декабре 2018 года», — гласит заявление регулятора.

О намерении Роскомнадзора привлечь Google к административной ответственности стало известно еще в начале ноября 2018 года. Тогда пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский заявил, что Google напоминали о необходимости подключиться к ФГИС еще несколько месяцев тому назад, но это не принесло результата.