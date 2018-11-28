Вчера, 27 ноября 2018 года, в Москве заработала первая канатная дорогая, соединившая комплекс «Лужники» со смотровой площадкой Воробьевых гор и улицей Косыгина. Протяженность канатной дороги составила 720 метров.

Сегодня, 28 ноября, в середине дня стало известно, что канатная дорогая неожиданно прекратила работу и перевозку людей, и была закрыта до конца дня. Как объяснили в пресс-службе Московской канатной дороги, это было вызвано кибератакой на серверы объекта.

«Сегодня в 14:00 мск компьютерные серверы Московской канатной дороги подверглись несанкционированной кибератаке. Сотрудники, обнаружив это, приостановили движение дороги, после чего оперативно высадили всех пассажиров на станциях назначения для обеспечения максимальной безопасности пассажиров», — говорится в сообщении.

Подробности случившегося не раскрываются, и о дальнейшем графике работы обещают информировать на официальном сайте фуникулера.