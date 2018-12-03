Компания Microsoft рассказала, что за последние два месяца индийская полиция приняла меры в отношении 26 колл-центров фальшивой техподдержки, чьи операторы выдавали себя за представителей Microsoft, Google, Apple и других крупных ИТ-компаний. Правоохранительные органы начали действовать после нескольких заявлений, поданных Microsoft против мошенников в начале текущего года.

Операция, проведенная правоохранителями, включала в себя рейды в 10 колл-центрах и арест 24 человек в октябре 2018 года, а в ноябре рейды прошли еще в 16 колл-центрах и были задержаны еще 39 человек. Во время операции были получены важные улики: журналы вызовов, записи чатов и голосовых звонков и так далее.

По данным Microsoft, от деятельности этих мошенников пострадали как минимум 7000 пользователей из 15 стран мира. Пользователей обманом вынуждали заплатить от 100 до 500 долларов США за совершенно ненужные им услуги поддержки и продукты.

Представители Microsoft борются с фальшивой технической поддержкой давно, начиная с 2014 года (именно тогда была зарегистрирована первая жалоба в США), а в апреле текущего года компания сообщила о своем намерении удвоить прилагаемые в этой области усилия. Похоже, теперь Microsoft обратила внимание на зарубежных мошенников, тогда как последние годы в основном концентрировала усилия на борьбе с фальшивыми центрами поддержки в США и Канаде.