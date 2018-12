В конце прошлой недели пользователи в социальных сетях, на Reddit и так далее, стали жаловаться, что их принтеры вдруг начали самостоятельно печатать странные листовки с призывами подписываться на YouTube-канал PewDiePie (шведский видеоблоггер Феликс Чельберг). Дело в том, что летом текущего года PewDiePie лишился звания самого популярного канала на YouTube, так как его обогнала индийская музыкальная и кинокомпания T-Series, и хакер призвал поддержать Чельберга в этом противостоянии, подписавшись на его канал.

Ответственность за эту атаку, отразившуюся на как домашних принтерах, так и на устройствах, установленных на заправках, в ресторанах и офисах крупных компаний, взял на себя пользователь Twitter, известный как TheHackerGiraffe.

So this just randomly printed on one of our work printers. I think @pewdiepie has hacked our systems. pic.twitter.com/wSG9cprJ4s

— Dr.Moxmo (@Dr_Moxmo) November 29, 2018