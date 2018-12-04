Многие наши читатели наверняка знают, что у приватного поисковика DuckDuckGo есть удобный механизм bang-запросов. Bang-запросы — это одна из самых известных и часто используемых функций DuckDuckGo. Ее смысл предельно прост: если ты хочешь найти информацию на конкретном сайте, совсем не обязательно на него заходить и высматривать окно поиска.

Скажем, тебе нужно найти какой-либо конкретный товар на «Амазоне». Допустим, это часы. Набери в поисковой строке «!amazon watch» (или просто «!a watch»), и автоматически попадешь на amazon.com, в уже готовую поисковую подборку с часами. Таким же образом можно искать в Twitter (!twitter), на eBay (!ebay), YouTube (!yt), Facebook (!facebook) и тысячах других ресурсов.

Недавно администрация DuckDuckGo провела серьезную чистку базы bang-запросов, удалив около 2000 bang’ов из 10 000 существующих. В итоге из базы пропали Pirate Bay, 1337x, а также такие ресурсы как Sci-Hub и OpenSubtitles.

Исчезновение некоторых bang-запросов стали замечать сами пользователи, после чего представители компании были вынуждены пояснить, что это была часть более крупной очистительной операции. Разработчики пишут, что избавились от неработающих bang’ов, а также от слишком пространных и не часто использующихся. Кроме того, под зачистку попали многие пиратские сайты, которые теперь считаются «неразрешенными».

«Мы не следили на bang’ами какое-то время, и среди них образовалось множество сломанных. Кроме того, во время очистки bang-базы мы удалили некоторые из них, указывавшие на откровенно нелегальный контент», — пишут разработчики.

При этом DuckDuckGo по-прежнему индексирует такие сайты и не исключает их из поиска, однако администрация поясняет, что предоставлять короткие поисковые ярлыки для таких ресурсов – это слишком:

«Это может быть неочевидно на первый взгляд, но с юридической точки зрения есть большая разница между bang’ами и результатами поиска. Так как bang’и были добавлены в продукт непосредственно нами, с юридической точки зрения это может быть интерпретировано как редакционное решение, будто мы оказываем содействие данным сайтам и такому контенту. Мы работаем по всему миру, так же как и bang’и. И продукт, который активно способствует взаимодействию с нелегальным контентом, может обернуться для нас и наших сотрудников серьезной юридической ответственностью, поставив под угрозу существование всего сервиса в целом».

Многие пользователи не согласны с этим решением разработчиков и обращают внимание, что многие удаленные bang-запросы могли использоваться и для поиска легального контента, но представители DuckDuckGo не хотят рисковать. Администрация поисковика напоминает, что пользователи могут сами создавать подобные поисковые ярлыки, к примеру, в Firefox есть такая функциональность, почти ничем не уступающая bang.