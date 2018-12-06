Эксперты Group-IB зафиксировали массовую рассылку вредоносных писем по финансовым учреждениям и предприятиям. Злоумышленники отправили более 11 000 писем с фейковых почтовых адресов российских госучреждений. Все письма содержали троян RTM, предназначенный для кражи денег из сервисов дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и платежных систем. В среднем, одно успешное хищение такого типа приносит злоумышленникам около 1,1 млн рублей. В настоящее время рассылки все еще продолжаются.

Атаки обнаруживаются начиная с 11 сентября, тогда система Group-IB Threat Intelligence (киберразведка) впервые фиксировала массовые рассылки по российским банкам, промышленным и транспортным компаниям: 3210 писем было отправлено в сентябре, 2311 — в октябре, в 4768 — в ноябре и 784 — в декабре.

Рассылки шли «волнами», пик пришелся на 24 и 27 сентября — 729 и 620 писем, соответственно. В общей сложности с сентября до начала декабря 2018 года хакеры отправили 11 073 писем с 2 900 различных электронных адресов, подделанных под госучреждения.

Среди «отправителей» опасного спама были региональные управления Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Ростехнадзора, Росприроднадзора, Министерства труда и соцразвития, УФСИН, прокуратуры, судов и другие.

Фальшивые письма, не имеющие к деятельности реальных государственных и муниципальных организаций никакого отношения, были замаскированы под служебные документы, например, «Оплата август-сентябрь», «Копии документов», «Служебная записка», «Отправка на четверг», и так далее. В Group-IB подчеркивают, что темы писем, равно как и адрес отправителя, постоянно меняются.

Каждое такое письмо содержит вредоносное вложение, представляющее собой архив с исполняемым файлом. Распакованные файлы имеют фейковые иконки PDF, что дополнительно вводит пользователя в заблуждение. После запуска извлеченного из архива файла происходит заражение компьютера. Банковский троян RTM с 2016 года стоящий «на вооружении» у одноименной хакерской группы, ориентирован на корпоративных пользователей, его цель — бухгалтерские программы для работы с системами ДБО.

Троян имеет классическую модульную структуру, в которой каждый элемент отвечает за отдельные функции, этапы заражения, хищения и вывода денег. Так, модули трояна собирают информацию о компьютере, об установленных банковских и бухгалтерских приложениях, считывают нажатия клавиатуры, делают снимки экрана, подменяют платёжные реквизиты, записи базы доменных имен и сертификаты безопасности.

Схема хищения используется классическая: RTM при помощи скриншотов и кейлоггера узнает логин и пароль пользователя, скачивает и запускает средства удаленного управления компьютером. После этого либо создается платежное поручение (и отправляется в систему ДБО через удаленное управление на зараженном компьютере), либо похищаются аутентификационные данные и секретный ключ, используемые в системе ДБО, а отправка поручения происходит с компьютера злоумышленника.

По данным Group-IB, в случае успешного хищения, в среднем, хакеры «зарабатывают» на таких атаках около 1 100 000 рублей с одного юридического лица. С сентября по ноябрь текущего года группа RTM предприняла несколько масштабных атак на крупные российские банки и предприятия.

«Среди потенциальных жертв RTM — банки, до сих пор игнорирующие установку средств защиты от целевых атак хакерских групп, а также те, кто редко проверяет текущее состояние инфраструктуры на предмет обнаружения подозрительной активности внутри периметра банка. Ключевую роль в выявлении угроз, относящихся к категории нулевого дня, играют продукты класса Anti-APT, позволяющие проводить многосторонний анализ вредоносных файлов в «песочнице». Причем используемое в компании решение должно учитывать специфику угроз, характерных для страны-источника. В данном случае, речь идет о трояне RTM, принадлежащей одноименной русскоязычной хакерской группе, которая использует его уже долгие годы для организации таргетированных атак на различные организации и банки», — пишет Никита Кислицин, руководитель Департамента сетевой безопасности Group-IB.

Эксперты компании также подчеркивают, что опасность подобных атак еще и в том, что они могут быть «долгоиграющими», так как зачастую финансовые учреждения не проводят качественного реагирования на произошедший инцидент, считая его единичным. Это позволяет трояну «работать» на своего создателя продолжительное время. Случалось, что вредоносная программа эксплуатировалась злоумышленниками до полугода, оставаясь незамеченной для банка.

Детальный анализ схемы атак и работы самого трояна RIM можно найти здесь.