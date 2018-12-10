В конце прошлой неделе посетители linux.org (напомню, что это не официальный сайт Linux Foundation, а комьюнити-ресурс) могли увидеть неприличные изображения и матерные лозунги вместо привычной главной страницы сайта.

Таким образом взломщики протестовали против новой версии документа Code of Conduct, который является своеобразным гайдом для разрешения конфликтных ситуаций, возникающих между разработчиками. Если раньше документ представлял собой список кратких рекомендаций, сводившихся к тому, что нужно уважительно относиться друг к другу, то его новая версия, появившаяся текущей осенью, базируется на более серьезном Contributor Covenant, который применяют разработчики GitLab, Ruby, Kubernetes и многих других опенсорсных проектов.

По информации издания Vice Motherboard, ответственность за случившееся лежит на человеке, известном под псевдонимом kitlol5. Вскоре после дефейса сайта тот опубликовал в Twitter скриншот, подтверждающий, что он имеет доступ к управлению доменами linux.org, linuxonline.com, linuxonline.net, linuxonline.org, а также linuxhq.com. Хакер сообщил журналистами, что не просто захватил истекающие доменные имена, но именно взломал операторов linux.org.

Согласно данным самих администраторов сайта, злоумышленник получил доступ к аккаунту доменного регистратора, судя по всему, скомпрометировав почтовый ящик его настоящего владельца. Получив контроль над учтенной записью, взломщик изменил настройки DNS, чем и добился дефейса сайта. Операторы linux.org подчеркивают, что инфраструктура проекта цела, данные пользователей не скомпрометированы, а контроль над доменами уже полностью восстановлен.

В своих сообщениях (вариаций дефейса было несколько) kitlol5 насмехался над переработанной версией Code of Conduct, поносил «борцов за социальную справедливость» (social justice warriors, SJW). Также на главной странице сайта были опубликованы личные данные трансгендерного Linux-девелопера (включая номер социального страхования, домашний адрес и так далее), создателя упомянутого Contributor Covenant. Kitlol5 называл его «врагом номер один».