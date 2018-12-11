Представители Европола сообщают, что полиция 13 стран мира (включая Германию, Францию, Австрию, Италию, Великобританию и так далее) провела более 300 обысков и арестовала 235 человек, после того как в даркнете закрыли площадку, продававшую фальшивые деньги.

Масштабная операция началась с того, что летом 2018 года австрийская федеральная полиция выследила и арестовала владельца крупного даркнет-ресурса, где продавались фальшивые деньги. По данным следствия, преступник печатал фальшивые банкноты номиналом 10, 20 и 50 евро, и его печатный цех располагался в городе Леобен. До ареста злоумышленник успел создать и распространить более 10 000 фальшивых купюр.

Источники, знакомые с расследованием, рассказывают, что задержанный не защищал свои операции должным образом. Хотя он принимал платежи в криптовалюте, вместе с этим он вел учет всех почтовых адресов, на которые в итоге отправлялись фальшивые купюры. Когда правоохранители изъяли все оборудование фальшивомонетчика, вскоре был обнаружен список всех его недавних покупателей, который был немедленно передан в распоряжение Европола.

В итоге правоохранительные органы провели более 300 обысков у покупателей из списка и обнаружили свыше 1500 фальшивых банкнот, наркотики, оружие, оборудование для майнинга криптовают, биткоины, плантацию марихуаны и еще один печатных цех, занимавшийся изготовлением фальшивых денег во Франции.

«Эта совместная операция демонстрирует, что в полной анонимность в даркнете и интернете не существует. Если вы занимаетесь нелегальной активностью в онлайне, будьте готовы к тому, что рано или поздно в вашу дверь постучится полиция», — пишут представители Европола.

На иллюстрациях ниже видно, что в дакнете по-прежнему можно обнаружить множество фальшивомонетчиков, продающих поддельные доллары, евро, фунты, рубли и так далее. При этом правоохранительные органы активно борются с подобной активностью, и особенно заметны усилия полиции Австрии. Так, в 2017 году были арестованы 53 человека и закрыто производство фальшивых денег в Вене, а в сентябре 2018 года австрийские правоохранители, совместно с польскими коллегами, обнаружили и ликвидировали сеть фальшивомонетчиков в городе Гдыня.