Украинский ИБ-исследователь Артем Московский получил 13 300 долларов по программе bug bounty, обнаружив CSRF-уязвимости на официальном сайте Samsung. Проблемы позволяла злоумышленникам перехватить управлением над чужой учетной записью, если пользователь перейдет по вредоносной ссылке. В настоящее время баги уже устранены.

Московский выявил сразу три CSRF системе управления аккаунтами Samsung. Первая уязвимость позволяла атакующему изменять детали профиля жертвы, вторая допускала отключение двухфакторной аутентификации, и третья помогала изменить секретный вопрос и ответ для чужого аккаунта.

Хотя все три проблемы были серьезными, перехватить управление над учетной записью позволяла лишь третья. Так, злоумышленник мог заставить свою цель перейти по вредоносный ссылке, а затем изменить секретный вопрос и ответ на него. Затем атакующему оставалось попробовать войти в чужую учетную запись, используя email пользователя и вызвать процедуру восстановления пароля, опирающуюся на уже измененный секретный вопрос. Получив новый пароль, преступник получал полный доступ и контроль над чужой учетной записью.

Имя доступ к чужой учетной записи Samsung, злоумышленник мог следить за передвижениями жертвы через функцию Find My Device, получить доступ к личным заметкам и данным о здоровье владельца устройства, наблюдать за сопряженными «умными» устройствами и так далее.

Напомню, что ранее в этом году Артем Московский обнаружил уязвимость платформы Steamworks, предназначенной для разработчиков, которые работают со Steam. Баг позволял узнать все ключи активации (CD-key) для любой игры размещенной в Steam.