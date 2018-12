Массовая спам-кампания посеяла настоящую панику среди жителей США и Канады, и теперь полиция Нью-Йорка, Чикаго, Детройта, Сан-Франциско, Вашингтона и других городов успокаивает людей в социальных сетях.

Дело в том, что на этот раз вымогательские письма злоумышленников выглядят куда мрачнее, чем обычно. Спамеры запугивают пользователей не каким-то несуществующим компроматом, как в случае с «сексуальным вымогательством», но угрожают подрывом взрывных устройств, если жертвы вовремя не переведут биткоины (20 000 долларов в криптовалюте) на указанный в письме кошелек.

Такие письма, появившиеся на этой неделе, уже привели к эвакуации нескольких зданий. Один из самых громких случаев на текущий момент произошел в Лос-Анджелесе: был эвакуирован офис компании Infinity Ward, разрабатывающей игры серии Call of Duty. Также в Торонто из-за угрозы взрыва были закрыты пять станций метро.

Пример вымогательского послания можно увидеть ниже.

So I actually just got a bomb threat in my work email today ordering me to send the person $20,000 via bitcoin or they will blow up my place of work…. 2018 is wild pic.twitter.com/sn0vVLwe6v — Ryan William Grant (@TheeRyanGrant) December 13, 2018

Разумеется, как и другие похожие вымогательские письма, эти сообщения лишь фальшивка, и саперы не обнаружили никаких взрывных устройств ни в одном из случаев. Бомбы в данном случае – лишь элемент, необходимый для запугивания жертв, как и несуществующие компрометирующие видеозаписи в упомянутом выше примере.

Неизвестно, ожидали авторы этой вымогательской кампании столь острой реакции или нет, но за последние несколько дней множество пользователей в США и Канаде сообщили об этих угрозах в правоохранительные органы. Письма получали школы, университеты, медиакомпании, суды, частные фирмы, и правоохранители уже расследуют эти случаи в том числе и на федеральном уровне.

Более того, официальные аккаунты в социальных сетях, принадлежащие полицейским департаментам в разных городах США, уже были вынуждены опубликовать сообщения с призывами игнорировать эту спам-кампанию и сохранять спокойствие.

Please be advised — there is an email being circulated containing a bomb threat asking for bitcoin payment. While this email has been sent to numerous locations, searches have been conducted and NO DEVICES have been found. pic.twitter.com/7omOs13Z7Q — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 13, 2018

Random email threats in Chicago are part of a similar pattern being made nationwide. We are working with federal partners on the investigation, and at this time there is no elevated threat level for the City of Chicago — Chicago Police (@Chicago_Police) December 13, 2018

(1/2) At approximately 10AM this morning #SFPD responded to reports of bomb threats at numerous locations throughout the city. SFPD is responding to each location. We have received information that several other cities across the United States have received similar threats. pic.twitter.com/AEyFanZRvr — San Francisco Police (@SFPD) December 13, 2018

Multiple businesses throughout LVMPD’s jurisdiction have received an email bomb threat, similar to those reported nationally. These hoax bomb threats seem to be related to each other. The threats are being investigated and no devices have been located at this time. #LVMPDnews — LVMPD (@LVMPD) December 13, 2018