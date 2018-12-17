Вот уже восемь лет подряд эксперты компании SplashData составляют список 100 самых худших паролей года. Так они надеются привлечь внимание к проблеме, полагая, что подобная статистика заставит пользователей задуматься о безопасности и осознать, что комбинации вроде «123456» — это совсем небезопасные пароли. Но даже после многочисленных утечек данных, взломов, атак шифровальщиков и других инцидентов, список возглавляют все те же «password» и «123456».

Как и в прошлые годы, аналитики изучили более 5 000 000 паролей, «утекших» в широкий доступ во время различных инцидентов. К сожалению, по сравнению с прошлыми годами список изменился мало, пользователи по-прежнему охотно используют простейшие комбинации вроде «qwerty» и «password», а также имена знаменитостей (например, в этом году в топ-25 появилось слово «donald»), попокультурные термины, различные бренды и тому подобное.

По подсчетам SplashData, порядка 10% пользователей применяют хотя бы один из паролей, вошедших в список худших в этом году. Еще 3% пользователей применяют самый плохой пароль, то есть «123456».

В итоге список 25 худших паролей 2018 года выглядят следующим образом:

Пароль В сравнении с 2017 годом 1 123456 Без изменений 2 password Без изменений 3 123456789 ↑3 4 12345678 ↓1 5 12345 Без изменений 6 111111 Новый 7 1234567 ↑1 8 sunshine Новый 9 qwertry ↓5 10 iloveyou Без изменений 11 princess Новый 12 admin ↓1 13 welcome ↓1 14 666666 Новый 15 abc123 Без изменений 16 football ↓7 17 123123 Без изменений 18 monkey ↓5 19 654321 Новый 20 !@#$%^&* Новый 21 charlie Новый 22 aa123456 Новый 23 donald Новый 24 password1 Новый 25 qwerty123 Новый

Не менее интересное исследование, посвященное худшим паролям года, опубликовали специалисты компании Dashlane. Они составили список самых крупных просчетов в данной области. Десятка самых позорных случаев 2018 года, по версии Dashlane, выглядит так: