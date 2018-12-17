Вот уже восемь лет подряд эксперты компании SplashData составляют список 100 самых худших паролей года. Так они надеются привлечь внимание к проблеме, полагая, что подобная статистика заставит пользователей задуматься о безопасности и осознать, что комбинации вроде «123456» — это совсем небезопасные пароли. Но даже после многочисленных утечек данных, взломов, атак шифровальщиков и других инцидентов, список возглавляют все те же «password» и «123456».

Как и в прошлые годы, аналитики изучили более 5 000 000 паролей, «утекших» в широкий доступ во время различных инцидентов. К сожалению, по  сравнению с прошлыми годами список изменился мало, пользователи по-прежнему охотно используют простейшие комбинации вроде «qwerty» и «password», а также имена знаменитостей (например, в этом году в топ-25 появилось слово «donald»), попокультурные термины, различные бренды и тому подобное.

По подсчетам SplashData, порядка 10% пользователей применяют хотя бы один из паролей, вошедших в список худших в этом году. Еще 3% пользователей применяют самый плохой пароль, то есть «123456».

В итоге список 25 худших паролей 2018 года выглядят следующим образом:

Пароль В сравнении с 2017 годом
1 123456 Без изменений
2 password Без изменений
3 123456789 ↑3
4 12345678 ↓1
5 12345 Без изменений
6 111111 Новый
7 1234567 ↑1
8 sunshine Новый
9 qwertry ↓5
10 iloveyou Без изменений
11 princess Новый
12 admin ↓1
13 welcome ↓1
14 666666 Новый
15 abc123 Без изменений
16 football ↓7
17 123123 Без изменений
18 monkey ↓5
19 654321 Новый
20 !@#$%^&amp;* Новый
21 charlie Новый
22 aa123456 Новый
23 donald Новый
24 password1 Новый
25 qwerty123 Новый

 

Не менее интересное исследование, посвященное худшим паролям года, опубликовали специалисты компании Dashlane. Они составили список самых крупных просчетов в данной области. Десятка самых позорных случаев 2018 года, по версии Dashlane, выглядит так:

  1. Канье Уэст. Продемонстрировал всему миру свой пароль («000000»), разблокировав телефон на встрече с президентом Дональном Трампом, перед десятками телекамер.
  2. Пентагон. Аудит Счетной Палаты США выявил, что менеджмент учетных данных находится на столь низком уровне, что команде удалось подобрать пароль администратора к ряду сиситем Пентагона всего за 9 секунд. Судя по всему, никто не потрудился сменить учетные данные по умолчанию.
  3. Владельцы криптовалют. Когда цены на криптовалюты подскочили в начале 2018 года, многие пользователи, покупавшие или добывавшие токены раньше, поняли, что не помнят паролей от своих кошельков. В попытках вспомнить, пользователи прибегали к самым странным практикам, и СМИ рассказывали даже о попытках нанять специалистов по гипнозу.
  4. Nutella. В день худших паролей (да, существует и такой) отличилась компания Nutella, порекомендовавшая своим читателям в Twitter использовать более стойкие и надежные пароли. Например, «Nutella».
  5. Британские юристы. ИБ-специалисты обнаружили в даркнете более миллиона комбинаций корпоративных email-адресов и паролей почти 500 британских юридических фирм. Хуже того, в большинстве случаев пароли хранились в формате простого текста.
  6. Штат Техас. Информация о 14 000 000 избирателей из Техаса была свободно доступна в онлайне, на сервере, не защищенном паролем.
  7. Сотрудники Белого дома. Один из сотрудников Белого дома записал свои логин и пароль на официальном бланке, а затем забыл бумагу на автобусной остановке в Вашингтоне.
  8. Google. Студент-инженер из Индии сумел получить доступ к спутнику телевещания, залогинившись через административную страницу Google, оставив пустыми поля для ввода логина и пароля.
  9. ООН. Сотрудники ООН используют в работе Trello, Jira и Google Docs, однако не совсем думают о безопасности и многие документы не защищены паролем. То любой человек, который знает ссылку, может получить доступ к потенциально секретным данным.
  10. Кембриджский университет. Случайно забытый на GitHub пароль (в формате простого текста) позволил узнать личные данные миллионов пользователей Facebook, которые использовали приложение myPersonality, созданное исследователями Кембриджа.

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