20 млрд на DPI

По данным Русской службы BBC, которая ссылается на собственный неназванный источник, знакомый с деталями разработки проекта, в будущем году Роскомнадзор планирует внедрить новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисами, в том числе с Telegram. Речь идет о технологии DPI (deep packet inspection), и по оценкам источников, власти готовы потратить на это около 20 млрд рублей.

Судя по всему, правовым основанием для этого станет законопроект о создании автономного рунета, который был внесен в Госдуму 14 декабря 2018 года. Документ гласит, что российский сегмент интернета сможет работать даже в случае отключения его от глобальной сети. В пояснительной записке сказано, что на сетях операторов должно быть установлено оборудование по определению «источника передаваемого трафика». Это оборудование должно помочь блокировать запрещенные ресурсы не только по IP-адресам, но и «путем запрета пропуска проходящего трафика». Вероятнее всего, речь именно о DPI.

По данным BBC и Reuters, первые испытания различных систем DPI прошли еще в августе 2018 года. Их проводила межведомственная комиссия из числа представителей ФСБ, министерства цифрового развития и Роскомнадзора. Тесты, по данным СМИ, проводились на сетях государственного «Ростелекома» в подмосковном городе Реутов, а к участию в них были приглашены семь производителей.

Как утверждает еще один источник, близкий к одной из компаний-разработчиков системы DPI, в ноябре-декабре текущего года испытания возобновились на более масштабном уровне и прошли в одном из российских городов-миллионников. По его словам, эффективность этой технологии блокировки может тестироваться в сетях «Ростелекома» и мобильного оператора Tele2, в котором «Ростелекому» принадлежат 45%. В компаниях на запросы журналистов не ответили или отказались от комментариев.

По итогам таких испытаний будет выбрана наиболее эффективная компания. Источник, близкий к одной из компаний-разработчиков, утверждает, что оборудование для блокировки будет закуплено за государственный счет и установлено на сетях крупных операторов в узловых точках рунета. Закупка и установка оборудования может обойтись в сумму до 20 млрд рублей.

Штрафы для Facebook и Twitter

Сегодня, 18 декабря 2018 года, стало известно, что Facebook и Twitter по-прежнему не свои базы данных пользователей в России. В связи с этим, вчера представители Роскомнадзора направили компаниям уведомления о необходимости соблюдения закона.

По словам главы ведомства Александра Жарова, ответа от Facebook и Twitter будут ждать 30 дней, до 17 января 2019 года.

«17 января, наступит срок, когда они должны либо предоставить юридически значимые ответы, либо не ответить, что означает: “Нет”. В случае отрицательного ответа мы возбуждаем административное дело, штрафуем их на 5000 рублей в связи с этим и определим срок, в течение которого они должны будут локализовать эти данные: от шести месяцев до года», — говорит Жаров.

Более того, Жаров выразил надежду, что в течение этого периода будут введены оборотные штрафы, которые станут для компаний более существенным стимулом для исполнения законодательства.