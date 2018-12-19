Представители Google сообщили, что намерены сделать систему отзывов и оценок в каталоге приложений Google Play более надежной и заслуживающей доверия.

Разработчики рассказывают, что в 2018 году команда Google Play Trust & Safety уже внедрила новую систему, которая должна улучшить имеющиеся механизмы борьбы с нарушениями правил в сфере рейтингов и отзывов. Сообщается, что новый подход сочетает в себе все преимущества человеческого разума и машинного обучения.

Так, в Google намерены наказывать разработчиков приложений, которые используют различные in-app тактики и вынуждают своих пользователей оставлять хорошие отзывы и оценки. К примеру, разработчики могут обещать пользователям внутриигровую валюту, предметы или даже реальные деньги. Также наказание ждет и пользователей, которые в своих отзывах разжигают ненависть, сквернословят или злоупотребляют оффтопиком.

В компании отмечают, что только на прошлой неделе из каталога Google Play были удалены миллионы подозрительных отзывов и оценок, которые к тому же помогли вычислить тысячи «нехороших» приложений. Девелоперов призывают не пользоваться услугами сервисов, которые торгуют отзывами и обещают повысить рейтинг приложения. Специалисты напоминают, что подобное запрещено правилами и может привести к блокировке.